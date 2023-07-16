Пермякам предлагают новое направление для отдыха вместо Турции и Египта

Пермские турфирмы открыли продажу туров в Азербайджан

Полетная программа в столицу Азербайджана рассчитана до конца октября Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пермские турфирмы стали продавать туры в Баку. Отправиться в столицу Азербайджана можно на прямом рейсе из Перми один раз в неделю по вторникам. Туристам на выбор предлагают экскурсионный или пляжный отдых.

«Запустили продажу пакетных туров из Перми в Азербайджан, Баку. Стоимость путевки в городской трехзвездочный отель начинается от 72,5 тысяч рублей, в пятизвездочный — от 77,5 тысяч рублей. Отдых в пляжном четырехзвездочном отеле стоит от 86 тысяч рублей», — рассказали корреспонденту агентства в туристической компании PLANETA.TRAVEL.

В стоимость тура входит перелет по маршруту Пермь — Баку — Пермь, багаж и проживание. В пляжных отелях включены завтраки. Данное направление пользуется большим спросом и создает хорошую конкуренцию путевкам в Турцию и Египет, отметили в турфирме. Забронировать тур и отправиться в путешествие можно до конца октября.

Ранее пермские турагентства открыли продажу туров на концерт Imagine Dragons. Он пройдет в Баку 2 сентября.