16 июля 2023

Пермякам предлагают новое направление для отдыха вместо Турции и Египта

Пермские турфирмы открыли продажу туров в Азербайджан
© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин на Азербайджано-Российском форуме. Баку, азербайджан, баку, центр гейдара алиева
Полетная программа в столицу Азербайджана рассчитана до конца октября Фото:

Пермские турфирмы стали продавать туры в Баку. Отправиться в столицу Азербайджана можно на прямом рейсе из Перми один раз в неделю по вторникам. Туристам на выбор предлагают экскурсионный или пляжный отдых.

«Запустили продажу пакетных туров из Перми в Азербайджан, Баку. Стоимость путевки в городской трехзвездочный отель начинается от 72,5 тысяч рублей, в пятизвездочный — от 77,5 тысяч рублей. Отдых в пляжном четырехзвездочном отеле стоит от 86 тысяч рублей», — рассказали корреспонденту агентства в туристической компании PLANETA.TRAVEL.

В стоимость тура входит перелет по маршруту Пермь — Баку — Пермь, багаж и проживание. В пляжных отелях включены завтраки. Данное направление пользуется большим спросом и создает хорошую конкуренцию путевкам в Турцию и Египет, отметили в турфирме. Забронировать тур и отправиться в путешествие можно до конца октября.

Ранее пермские турагентства открыли продажу туров на концерт Imagine Dragons. Он пройдет в Баку 2 сентября.

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Пермские турфирмы стали продавать туры в Баку. Отправиться в столицу Азербайджана можно на прямом рейсе из Перми один раз в неделю по вторникам. Туристам на выбор предлагают экскурсионный или пляжный отдых. «Запустили продажу пакетных туров из Перми в Азербайджан, Баку. Стоимость путевки в городской трехзвездочный отель начинается от 72,5 тысяч рублей, в пятизвездочный — от 77,5 тысяч рублей. Отдых в пляжном четырехзвездочном отеле стоит от 86 тысяч рублей», — рассказали корреспонденту агентства в туристической компании PLANETA.TRAVEL. В стоимость тура входит перелет по маршруту Пермь — Баку — Пермь, багаж и проживание. В пляжных отелях включены завтраки. Данное направление пользуется большим спросом и создает хорошую конкуренцию путевкам в Турцию и Египет, отметили в турфирме. Забронировать тур и отправиться в путешествие можно до конца октября. Ранее пермские турагентства открыли продажу туров на концерт Imagine Dragons. Он пройдет в Баку 2 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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