Из Перми открыли продажу туров в Баку на концерт Imagine Dragons

Пермская турфирма начала продажу туров на концерт Imagine Dragons в Баку
© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт "Я буду петь свою музыку" Москва, концерт, зрители
Билет на концерт уже включен в стоимость тура Фото:

Пермяки смогут попасть на концерт американской рок-поп группы Imagine Dragons в Баку. Такую возможность предоставит пермская турфирма «Олимп», которая открыла продажу путевок в Азербайджан специально на этот концерт. Группа выступит 2 сентября на площадке Baku Crystal Hall.

«Предлагаем тур на концерт Imagine Dragons в Баку. Цена на человека с вылетом из Екатеринбурга — от 81000 рублей. Возможен расчет с перелетом из Перми», — сообщается в группе туристической компании в соцсети «ВКонтакте».

Участникам тура не нужно будет покупать билет на концерт. Он уже включен в стоимость путевки. Также туда входит перелет на регулярном рейсе до Баку, проживание в отеле на четыре дня, трансфер из аэропорта в отель и питание — завтраки.

Ранее URA.RU рассказало, что пермяков зовут провести отпуск в Южной Корее. Стоимость отдыха на неделю начинается от 2,5 млн рублей.

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Пермяки смогут попасть на концерт американской рок-поп группы Imagine Dragons в Баку. Такую возможность предоставит пермская турфирма «Олимп», которая открыла продажу путевок в Азербайджан специально на этот концерт. Группа выступит 2 сентября на площадке Baku Crystal Hall. «Предлагаем тур на концерт Imagine Dragons в Баку. Цена на человека с вылетом из Екатеринбурга — от 81000 рублей. Возможен расчет с перелетом из Перми», — сообщается в группе туристической компании в соцсети «ВКонтакте». Участникам тура не нужно будет покупать билет на концерт. Он уже включен в стоимость путевки. Также туда входит перелет на регулярном рейсе до Баку, проживание в отеле на четыре дня, трансфер из аэропорта в отель и питание — завтраки. Ранее URA.RU рассказало, что пермяков зовут провести отпуск в Южной Корее. Стоимость отдыха на неделю начинается от 2,5 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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