Из Перми открыли продажу туров в Баку на концерт Imagine Dragons

Пермская турфирма начала продажу туров на концерт Imagine Dragons в Баку

28 июня 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Билет на концерт уже включен в стоимость тура Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пермяки смогут попасть на концерт американской рок-поп группы Imagine Dragons в Баку. Такую возможность предоставит пермская турфирма «Олимп», которая открыла продажу путевок в Азербайджан специально на этот концерт. Группа выступит 2 сентября на площадке Baku Crystal Hall. «Предлагаем тур на концерт Imagine Dragons в Баку. Цена на человека с вылетом из Екатеринбурга — от 81000 рублей. Возможен расчет с перелетом из Перми», — сообщается в группе туристической компании в соцсети «ВКонтакте». Участникам тура не нужно будет покупать билет на концерт. Он уже включен в стоимость путевки. Также туда входит перелет на регулярном рейсе до Баку, проживание в отеле на четыре дня, трансфер из аэропорта в отель и питание — завтраки. Ранее URA.RU рассказало, что пермяков зовут провести отпуск в Южной Корее. Стоимость отдыха на неделю начинается от 2,5 млн рублей.

Пермяки смогут попасть на концерт американской рок-поп группы Imagine Dragons в Баку. Такую возможность предоставит пермская турфирма «Олимп», которая открыла продажу путевок в Азербайджан специально на этот концерт. Группа выступит 2 сентября на площадке Baku Crystal Hall. «Предлагаем тур на концерт Imagine Dragons в Баку. Цена на человека с вылетом из Екатеринбурга — от 81000 рублей. Возможен расчет с перелетом из Перми», — сообщается в группе туристической компании в соцсети «ВКонтакте». Участникам тура не нужно будет покупать билет на концерт. Он уже включен в стоимость путевки. Также туда входит перелет на регулярном рейсе до Баку, проживание в отеле на четыре дня, трансфер из аэропорта в отель и питание — завтраки. Ранее URA.RU рассказало, что пермяков зовут провести отпуск в Южной Корее. Стоимость отдыха на неделю начинается от 2,5 млн рублей.