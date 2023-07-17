Ирландия запретила транзит кассетных бомб для Украины по своей территории

17 июля 2023 в 19:31 Размер текста - 17 +

США начали поставлять Украине кассетные боеприпасы в начале июля Фото: Spc. Derek Mustard / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ирландия не позволит США поставлять Украине кассетные боеприпасы через свою территорию. Об этом заявил министр иностранных дел страны Майкл Мартин, подчеркнув, что Ирландия подписала конвенцию о запрете кассетных боеприпасов. «В качестве министра иностранных дел в 2008 году я был одним из подписантов Конвенции ООН по кассетным боеприпасам», — отметил Майкл Мартин, его слова приводит газета The Irish Times . Таким образом министр выразил протест против использования США аэропортов Ирландии для поставок кассетных боеприпасов Украине. Он также рассказал, что более ста стран подписали международную конвенцию о запрете использования кассетных боеприпасов. Новость по теме Что известно о запрещенных кассетных боеприпасах, которые США отправят Украине Мартин отметил, что после взрыва, бомбы от кассетных боеприпасов остаются на поле боля. Спустя время на них могут подорваться мирные жители. В июле Белый дом анонсировал передачу Украины кассетных боеприпасов. Президент России Влалимир Путин отметил, что армия РФ будет использовать такой тип снарядов в том случае, если их применить Украина, передает RT. Однако Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже применили такой тип снарядов. США, Россия и Украина не подписывали международную конвенцию о неиспользовании кассетных снарядов.

Ирландия не позволит США поставлять Украине кассетные боеприпасы через свою территорию. Об этом заявил министр иностранных дел страны Майкл Мартин, подчеркнув, что Ирландия подписала конвенцию о запрете кассетных боеприпасов. «В качестве министра иностранных дел в 2008 году я был одним из подписантов Конвенции ООН по кассетным боеприпасам», — отметил Майкл Мартин, его слова приводит газета The Irish Times. Таким образом министр выразил протест против использования США аэропортов Ирландии для поставок кассетных боеприпасов Украине. Он также рассказал, что более ста стран подписали международную конвенцию о запрете использования кассетных боеприпасов. Мартин отметил, что после взрыва, бомбы от кассетных боеприпасов остаются на поле боля. Спустя время на них могут подорваться мирные жители. В июле Белый дом анонсировал передачу Украины кассетных боеприпасов. Президент России Влалимир Путин отметил, что армия РФ будет использовать такой тип снарядов в том случае, если их применить Украина, передает RT. Однако Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже применили такой тип снарядов. США, Россия и Украина не подписывали международную конвенцию о неиспользовании кассетных снарядов.