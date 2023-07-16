Читатели Nesweek увидели в решении Байдена подготовку к ядерной войне

17 июля 2023 в 04:11 Размер текста - 17 +

Читатели Newsweek возмутились решением Байдена отправить резервистов в Европу Фото: Official White House / Adam Schultz Решение лидера США Джо Байдена отправить резервистов на службу в Европу является шагом к началу ядерной войны с Россией. Такое мнение выразили читатели американской газеты Newsweek. «Не отдавая себе отчета, Байден ведет нас к третьей мировой войне», — выразил свое мнение читатель издания. «Ничто не угрожает жизненно важным интересам Штатов в Европе. В основе этой прокси-войны Америки с Россией лежит обыкновенная жадность», — написал еще один комментатор. «Между тем администрация и олигархи будут зарабатывать огромные деньги на [российско-украинском] конфликте, обдирая американских налогоплательщиков. Это представляет собой очередной шаг в сторону ядерной войны с Россией», — подытожили под публикацией. Ранее читатели издания Express обсудили решение Байдена о поставках кассетных боеприпасов на Украину. Некоторые из них заявили, что после применения этих опасных бомб, Украина, вероятно, исчезнет с лица земли. Также читатели Express были возмущены тем, что Байден поддержал выдачу МУС в Гааге ордера на арест российского лидера Владимира Путина.

Решение лидера США Джо Байдена отправить резервистов на службу в Европу является шагом к началу ядерной войны с Россией. Такое мнение выразили читатели американской газеты Newsweek. «Не отдавая себе отчета, Байден ведет нас к третьей мировой войне», — выразил свое мнение читатель издания. «Ничто не угрожает жизненно важным интересам Штатов в Европе. В основе этой прокси-войны Америки с Россией лежит обыкновенная жадность», — написал еще один комментатор. «Между тем администрация и олигархи будут зарабатывать огромные деньги на [российско-украинском] конфликте, обдирая американских налогоплательщиков. Это представляет собой очередной шаг в сторону ядерной войны с Россией», — подытожили под публикацией. Ранее читатели издания Express обсудили решение Байдена о поставках кассетных боеприпасов на Украину. Некоторые из них заявили, что после применения этих опасных бомб, Украина, вероятно, исчезнет с лица земли. Также читатели Express были возмущены тем, что Байден поддержал выдачу МУС в Гааге ордера на арест российского лидера Владимира Путина.