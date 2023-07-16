Экс-премьер Украины раскрыл смысл слов Залужного о кассетных боеприпасах

Экс-премьер Украины Азаров: ВСУ готовы применять кассетные боеприпасы по России

16 июля 2023 в 20:16 Размер текста - 17 +

Ранее Залужный отмечал, что армия Украины будет убивать своих врагов на любой территории Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Слова главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного об убийствах врагов вне зоны спецоперации означают, что власти Киева не хотят соблюдать никакие правила введения боевых действий. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, отметив, что Украина будет применять кассетные боеприпасы по территориям РФ вне зоны СВО. «Что и требовалось доказать — киевский режим не будет соблюдать никакие условия, договоренности и ограничения, в том числе в вопросе применения кассетных боеприпасов», — написал Николай Азаров на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Новость по теме Что известно о запрещенных кассетных боеприпасах, которые США отправят Украине Ранее Залужный заявил, что армия Украины будет убивать своих врагов на любой территории: не важно, входит она в зону боев или нет. Почему-то я должен думать, что мне там ничего нельзя делать», — отметил главнокомандующий ВСУ в интервью The Washington Post. Ранее Белый дом анонсировал передачу Украине кассетных боеприпасов. К 13 июля они уже были у ВСУ. Власти Украины отмечали, что не будут применять кассетные боеприпасы по территориям, которые не входят в зону спецоперации.

Слова главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного об убийствах врагов вне зоны спецоперации означают, что власти Киева не хотят соблюдать никакие правила введения боевых действий. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, отметив, что Украина будет применять кассетные боеприпасы по территориям РФ вне зоны СВО. «Что и требовалось доказать — киевский режим не будет соблюдать никакие условия, договоренности и ограничения, в том числе в вопросе применения кассетных боеприпасов», — написал Николай Азаров на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Ранее Залужный заявил, что армия Украины будет убивать своих врагов на любой территории: не важно, входит она в зону боев или нет. Почему-то я должен думать, что мне там ничего нельзя делать», — отметил главнокомандующий ВСУ в интервью The Washington Post. Ранее Белый дом анонсировал передачу Украине кассетных боеприпасов. К 13 июля они уже были у ВСУ. Власти Украины отмечали, что не будут применять кассетные боеприпасы по территориям, которые не входят в зону спецоперации.