Слова главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного об убийствах врагов вне зоны спецоперации означают, что власти Киева не хотят соблюдать никакие правила введения боевых действий. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, отметив, что Украина будет применять кассетные боеприпасы по территориям РФ вне зоны СВО.
«Что и требовалось доказать — киевский режим не будет соблюдать никакие условия, договоренности и ограничения, в том числе в вопросе применения кассетных боеприпасов», — написал Николай Азаров на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
Ранее Залужный заявил, что армия Украины будет убивать своих врагов на любой территории: не важно, входит она в зону боев или нет. Почему-то я должен думать, что мне там ничего нельзя делать», — отметил главнокомандующий ВСУ в интервью The Washington Post.
Ранее Белый дом анонсировал передачу Украине кассетных боеприпасов. К 13 июля они уже были у ВСУ. Власти Украины отмечали, что не будут применять кассетные боеприпасы по территориям, которые не входят в зону спецоперации.
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