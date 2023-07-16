В США призвали Байдена молчать о помощи Украине

Подполковник армии США Хепт: Байдену лучше не афишировать военные поставки Украине
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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Джо Байдену не стоит говорить о военной помощи Украине, посоветовал Джордж Хепт Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президенту США Джо Байдену не стоит рассказывать о военной помощи, которую получает Украина. Об этом заявил подполковник армии США Джордж Хепт, отметив, что после анонсов поставок у России есть время на реакцию.

«Я надеюсь, что администрация Байдена извлечет урок, и, когда мы отправим армейский тактический ракетный комплекс на Украину, пресса и русские узнают об этом только тогда, когда российские командные пункты, склады снабжения и аэродромы будут поражены», — заявил Джордж Хепт. Его слова приводит газета The Washington Post. Он отметил, что российские власти узнали о поставках кассетных боеприпасов именно из сообщений Белого дома. Благодаря этому у армии России было время, чтобы принять ответные меры.

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После взрыва кассетного боеприпаса маленькие бомбы, которые находятся в них, поражают большую площадь. Международная конвенция запретила их использования из-за рисков ранить гражданское население. От международного соглашения отказались Россия, Украина и США.

Армия Украины уже использует кассетные боеприпасы. Так, 16 июля был нанесен удар по Луганску.

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Президенту США Джо Байдену не стоит рассказывать о военной помощи, которую получает Украина. Об этом заявил подполковник армии США Джордж Хепт, отметив, что после анонсов поставок у России есть время на реакцию. «Я надеюсь, что администрация Байдена извлечет урок, и, когда мы отправим армейский тактический ракетный комплекс на Украину, пресса и русские узнают об этом только тогда, когда российские командные пункты, склады снабжения и аэродромы будут поражены», — заявил Джордж Хепт. Его слова приводит газета The Washington Post. Он отметил, что российские власти узнали о поставках кассетных боеприпасов именно из сообщений Белого дома. Благодаря этому у армии России было время, чтобы принять ответные меры. После взрыва кассетного боеприпаса маленькие бомбы, которые находятся в них, поражают большую площадь. Международная конвенция запретила их использования из-за рисков ранить гражданское население. От международного соглашения отказались Россия, Украина и США. Армия Украины уже использует кассетные боеприпасы. Так, 16 июля был нанесен удар по Луганску.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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