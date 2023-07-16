В США призвали Байдена молчать о помощи Украине

Подполковник армии США Хепт: Байдену лучше не афишировать военные поставки Украине

16 июля 2023 в 22:33 Размер текста - 17 +

Джо Байдену не стоит говорить о военной помощи Украине, посоветовал Джордж Хепт Фото: Official White House / Erin Scott новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президенту США Джо Байдену не стоит рассказывать о военной помощи, которую получает Украина. Об этом заявил подполковник армии США Джордж Хепт, отметив, что после анонсов поставок у России есть время на реакцию. «Я надеюсь, что администрация Байдена извлечет урок, и, когда мы отправим армейский тактический ракетный комплекс на Украину, пресса и русские узнают об этом только тогда, когда российские командные пункты, склады снабжения и аэродромы будут поражены», — заявил Джордж Хепт. Его слова приводит газета The Washington Post . Он отметил, что российские власти узнали о поставках кассетных боеприпасов именно из сообщений Белого дома. Благодаря этому у армии России было время, чтобы принять ответные меры. Новость по теме Что известно о запрещенных кассетных боеприпасах, которые США отправят Украине После взрыва кассетного боеприпаса маленькие бомбы, которые находятся в них, поражают большую площадь. Международная конвенция запретила их использования из-за рисков ранить гражданское население. От международного соглашения отказались Россия, Украина и США. Армия Украины уже использует кассетные боеприпасы. Так, 16 июля был нанесен удар по Луганску.

Президенту США Джо Байдену не стоит рассказывать о военной помощи, которую получает Украина. Об этом заявил подполковник армии США Джордж Хепт, отметив, что после анонсов поставок у России есть время на реакцию. «Я надеюсь, что администрация Байдена извлечет урок, и, когда мы отправим армейский тактический ракетный комплекс на Украину, пресса и русские узнают об этом только тогда, когда российские командные пункты, склады снабжения и аэродромы будут поражены», — заявил Джордж Хепт. Его слова приводит газета The Washington Post. Он отметил, что российские власти узнали о поставках кассетных боеприпасов именно из сообщений Белого дома. Благодаря этому у армии России было время, чтобы принять ответные меры. После взрыва кассетного боеприпаса маленькие бомбы, которые находятся в них, поражают большую площадь. Международная конвенция запретила их использования из-за рисков ранить гражданское население. От международного соглашения отказались Россия, Украина и США. Армия Украины уже использует кассетные боеприпасы. Так, 16 июля был нанесен удар по Луганску.