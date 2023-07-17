В Перми на пожаре погиб человек

Пожарные ликвидировали возгорание, но один человек погиб
В Перми пожар в одной из квартир в высотке на ул. Барамзиной унес жизнь одного человека. Еще один пострадал. Таковы оперативные данные ГУ МЧС по Пермскому краю.
«Установлено, что происходило горение домашних вещей в комнате одной из квартир на 5 этаже. Предварительная площадь пожара составила 8 квадратных метров. К сожалению, в результате пожара имеются погибший и пострадавший», — рассказали в ведомстве журналистам.
В сообщении отмечается, что соседи спасли из загоревшейся квартиры ребенка. Его передали медикам. Специалисты сейчас устанавливают причины пожара.
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