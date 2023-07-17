В Перми на пожаре погиб человек

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Пожар на ул.Уральской 110. Пермь, мчс, пожар, чп, огнеборцы, пожарные, пч
Пожарные ликвидировали возгорание, но один человек погиб Фото:

В Перми пожар в одной из квартир в высотке на ул. Барамзиной унес жизнь одного человека. Еще один пострадал. Таковы оперативные данные ГУ МЧС по Пермскому краю.

«Установлено, что происходило горение домашних вещей в комнате одной из квартир на 5 этаже. Предварительная площадь пожара составила 8 квадратных метров. К сожалению, в результате пожара имеются погибший и пострадавший», — рассказали в ведомстве журналистам.

В сообщении отмечается, что соседи спасли из загоревшейся квартиры ребенка. Его передали медикам. Специалисты сейчас устанавливают причины пожара.

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В Перми пожар в одной из квартир в высотке на ул. Барамзиной унес жизнь одного человека. Еще один пострадал. Таковы оперативные данные ГУ МЧС по Пермскому краю. «Установлено, что происходило горение домашних вещей в комнате одной из квартир на 5 этаже. Предварительная площадь пожара составила 8 квадратных метров. К сожалению, в результате пожара имеются погибший и пострадавший», — рассказали в ведомстве журналистам. В сообщении отмечается, что соседи спасли из загоревшейся квартиры ребенка. Его передали медикам. Специалисты сейчас устанавливают причины пожара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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