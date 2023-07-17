В Перми на пожаре погиб человек

17 июля 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

Пожарные ликвидировали возгорание, но один человек погиб Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми пожар в одной из квартир в высотке на ул. Барамзиной унес жизнь одного человека. Еще один пострадал. Таковы оперативные данные ГУ МЧС по Пермскому краю. «Установлено, что происходило горение домашних вещей в комнате одной из квартир на 5 этаже. Предварительная площадь пожара составила 8 квадратных метров. К сожалению, в результате пожара имеются погибший и пострадавший», — рассказали в ведомстве журналистам. В сообщении отмечается, что соседи спасли из загоревшейся квартиры ребенка. Его передали медикам. Специалисты сейчас устанавливают причины пожара.

В Перми пожар в одной из квартир в высотке на ул. Барамзиной унес жизнь одного человека. Еще один пострадал. Таковы оперативные данные ГУ МЧС по Пермскому краю. «Установлено, что происходило горение домашних вещей в комнате одной из квартир на 5 этаже. Предварительная площадь пожара составила 8 квадратных метров. К сожалению, в результате пожара имеются погибший и пострадавший», — рассказали в ведомстве журналистам. В сообщении отмечается, что соседи спасли из загоревшейся квартиры ребенка. Его передали медикам. Специалисты сейчас устанавливают причины пожара.