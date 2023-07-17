Mash: Puma вернулась в Россию

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Магазин Point на ул. Хохрякова. Екатеринбург, кроссовки, обувь
Puma вернулась с более высокими ценами, но оригинальной продукцией Фото:
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Производитель спортивных товаров Puma вернулся в Россию под названием Amazing Red. На данный момент у него новый владелец, а также более высокие цены.

«Puma вернулась в Россию. По нашей информации, с новым названием Amazing Red, другим владельцем и ценами примерно на 20—30% выше, чем раньше», — передает telegram-канал Mash. Отмечается, что производитель возвращается с оригинальной продукцией.

В начале весны прошлого года Puma приостановила поставки и работу магазинов в России, передает RT. Ряд крупных брендов отказались продолжать вести бизнес в стране в связи с санкциями, введенными после начала специальной военной операции на Украине.

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Производитель спортивных товаров Puma вернулся в Россию под названием Amazing Red. На данный момент у него новый владелец, а также более высокие цены. «Puma вернулась в Россию. По нашей информации, с новым названием Amazing Red, другим владельцем и ценами примерно на 20—30% выше, чем раньше», — передает telegram-канал Mash. Отмечается, что производитель возвращается с оригинальной продукцией. В начале весны прошлого года Puma приостановила поставки и работу магазинов в России, передает RT. Ряд крупных брендов отказались продолжать вести бизнес в стране в связи с санкциями, введенными после начала специальной военной операции на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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