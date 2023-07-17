Mash: Puma вернулась в Россию

Производитель спортивных товаров Puma вернулся в Россию под названием Amazing Red. На данный момент у него новый владелец, а также более высокие цены.
«Puma вернулась в Россию. По нашей информации, с новым названием Amazing Red, другим владельцем и ценами примерно на 20—30% выше, чем раньше», — передает telegram-канал Mash. Отмечается, что производитель возвращается с оригинальной продукцией.
В начале весны прошлого года Puma приостановила поставки и работу магазинов в России, передает RT. Ряд крупных брендов отказались продолжать вести бизнес в стране в связи с санкциями, введенными после начала специальной военной операции на Украине.
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