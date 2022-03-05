Puma приостановила поставки и работу магазинов в России

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Компания Puma объявила о прекращении поставок продукции в Россию Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Компания спортивной одежды и принадлежностей Puma приостановила работу в России. Причина этого — спецоперация России на Украине.

«Германская компания Puma объявила о прекращении поставок продукции в Россию и приостановке работы своих магазинов на территории РФ. В связи с событиями на Украине», — прокомментировали представители компании в Twitter.

Ранее часть крупных российских компаний оказалась под санкциями после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля. Также была заморожена часть валютных резервов Банка России. В Евросоюзе запретили поставку, продажу и экспорт евро в России.

Официальный twitter-аккаунт компании PUMA

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Компания спортивной одежды и принадлежностей Puma приостановила работу в России. Причина этого — спецоперация России на Украине. «Германская компания Puma объявила о прекращении поставок продукции в Россию и приостановке работы своих магазинов на территории РФ. В связи с событиями на Украине», — прокомментировали представители компании в Twitter. Ранее часть крупных российских компаний оказалась под санкциями после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля. Также была заморожена часть валютных резервов Банка России. В Евросоюзе запретили поставку, продажу и экспорт евро в России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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