В ЯНАО водитель сбил детей на пешеходном переходе, выехав на встречку

В Губкинском водитель выехал на встречку и сбил двоих детей на пешеходном переходе

18 июля 2023 в 00:29 Размер текста - 17 +

В видео, опубликованном ГИБДД, видно, что в момент происшествия, дети переходили дорогу по пешеходному переходу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Губкинском (ЯНАО) на улице Нефтяников водитель «Лада» сбил двух несовершеннолетних на пешеходном переходе и столкнулся с автомобилем «Опель». Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «В Губкинском сегодня около 21 часа на улице Нефтяников произошло ДТП, в результате которого пострадали два ребенка. По предварительной информации водитель «Лады» при совершении обгона, находясь на встречной полосе, совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов 2010 и 2017 года рождения и автомобиль «Опель», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. В видео, опубликованном ГИБДД, видно, что в момент происшествия дети переходили дорогу по пешеходному переходу. Уточняется, что детей на скорой помощи увезли в Губкинскую городскую больницу. На данный момент автоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП. Ранее сообщалось, что в Муравленко (ЯНАО) водитель сбил ребенка во дворе. Несовершеннолетний выбежал из-за припаркованной машины.

В Губкинском (ЯНАО) на улице Нефтяников водитель «Лада» сбил двух несовершеннолетних на пешеходном переходе и столкнулся с автомобилем «Опель». Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «В Губкинском сегодня около 21 часа на улице Нефтяников произошло ДТП, в результате которого пострадали два ребенка. По предварительной информации водитель «Лады» при совершении обгона, находясь на встречной полосе, совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов 2010 и 2017 года рождения и автомобиль «Опель», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. В видео, опубликованном ГИБДД, видно, что в момент происшествия дети переходили дорогу по пешеходному переходу. Уточняется, что детей на скорой помощи увезли в Губкинскую городскую больницу. На данный момент автоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП. Ранее сообщалось, что в Муравленко (ЯНАО) водитель сбил ребенка во дворе. Несовершеннолетний выбежал из-за припаркованной машины.