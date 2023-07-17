Музыкальная группа выступит 23 июля на Бушуевском фестивале
В Златоусте Челябинской области 23 июля выступит музыкальная группа «Белый орел» на Бушуевском фестивале. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.
«Группа „Белый орел“ приглашает на встречу в Златоусте. Музыканты выступят 23 июля в 15:00 на главной сцене Бушуевского фестиваля 2023», — уточнили в пресс-службе.
Ранее мэр Златоуста Максим Пекарский испытал ножи. Тестирование оружия на толстых досках и бутылках с водой прошло в рамках подготовки к проведению Бушуевского фестиваля.
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