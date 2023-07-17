17 июля 2023

В Златоусте выступит группа «Белый орел». Видео

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Музыкальная группа выступит 23 июля на Бушуевском фестивале Фото:

В Златоусте Челябинской области 23 июля выступит музыкальная группа «Белый орел» на Бушуевском фестивале. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

«Группа „Белый орел“ приглашает на встречу в Златоусте. Музыканты выступят 23 июля в 15:00 на главной сцене Бушуевского фестиваля 2023», — уточнили в пресс-службе.

Ранее мэр Златоуста Максим Пекарский испытал ножи. Тестирование оружия на толстых досках и бутылках с водой прошло в рамках подготовки к проведению Бушуевского фестиваля.

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В Златоусте Челябинской области 23 июля выступит музыкальная группа «Белый орел» на Бушуевском фестивале. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. «Группа „Белый орел“ приглашает на встречу в Златоусте. Музыканты выступят 23 июля в 15:00 на главной сцене Бушуевского фестиваля 2023», — уточнили в пресс-службе. Ранее мэр Златоуста Максим Пекарский испытал ножи. Тестирование оружия на толстых досках и бутылках с водой прошло в рамках подготовки к проведению Бушуевского фестиваля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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