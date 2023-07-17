В Златоусте выступит группа «Белый орел». Видео

18 июля 2023 в 10:18 Размер текста - 17 +

Музыкальная группа выступит 23 июля на Бушуевском фестивале Фото: Размик Закарян © URA.RU В Златоусте Челябинской области 23 июля выступит музыкальная группа «Белый орел» на Бушуевском фестивале. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. «Группа „Белый орел“ приглашает на встречу в Златоусте. Музыканты выступят 23 июля в 15:00 на главной сцене Бушуевского фестиваля 2023», — уточнили в пресс-службе. Ранее мэр Златоуста Максим Пекарский испытал ножи. Тестирование оружия на толстых досках и бутылках с водой прошло в рамках подготовки к проведению Бушуевского фестиваля.

В Златоусте Челябинской области 23 июля выступит музыкальная группа «Белый орел» на Бушуевском фестивале. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. «Группа „Белый орел“ приглашает на встречу в Златоусте. Музыканты выступят 23 июля в 15:00 на главной сцене Бушуевского фестиваля 2023», — уточнили в пресс-службе. Ранее мэр Златоуста Максим Пекарский испытал ножи. Тестирование оружия на толстых досках и бутылках с водой прошло в рамках подготовки к проведению Бушуевского фестиваля.