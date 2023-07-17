В челябинском районе задержали пьяную женщину за рулем автомобиля с ребенком внутри

18 июля 2023 в 10:43 Размер текста - 17 +

Сотрудники Госавтоинспекции задержали женщину и поместили авто на спецстоянку Фото: Московец Илья © URA.RU В Еткульском районе Челябинской области задержали пьяную женщину за рулем автомобиля, в котором находился ребенок. Об этом URA.RU сообщили 18 июля в пресс-службе ГУ МВД региона. «В Еткульском районе задержали машину с пьяной женщиной за рулем и ребенком внутри. В автомобиле также находилась компания. Они возвращалась с отдыха на природе, решив выехать рано утром, когда дорога не загружена, так как водитель была в состоянии алкогольного опьянения», — уточнили в пресс-службе. Выяснилось, что за рулем находилась 30-летняя жительница Красноярского края. В отношении нее составлен административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Автомобиль находится на специализированной стоянке.

В Еткульском районе Челябинской области задержали пьяную женщину за рулем автомобиля, в котором находился ребенок. Об этом URA.RU сообщили 18 июля в пресс-службе ГУ МВД региона. «В Еткульском районе задержали машину с пьяной женщиной за рулем и ребенком внутри. В автомобиле также находилась компания. Они возвращалась с отдыха на природе, решив выехать рано утром, когда дорога не загружена, так как водитель была в состоянии алкогольного опьянения», — уточнили в пресс-службе. Выяснилось, что за рулем находилась 30-летняя жительница Красноярского края. В отношении нее составлен административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Автомобиль находится на специализированной стоянке.