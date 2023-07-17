17 июля 2023

В челябинском районе задержали пьяную женщину за рулем автомобиля с ребенком внутри

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГИБДД на дежурстве. Екатеринбург, проверка на дороге, полиция, гибдд, инспектор дпс, дпс, дорожная безопасность
Сотрудники Госавтоинспекции задержали женщину и поместили авто на спецстоянку Фото:

В Еткульском районе Челябинской области задержали пьяную женщину за рулем автомобиля, в котором находился ребенок. Об этом URA.RU сообщили 18 июля в пресс-службе ГУ МВД региона.

«В Еткульском районе задержали машину с пьяной женщиной за рулем и ребенком внутри. В автомобиле также находилась компания. Они возвращалась с отдыха на природе, решив выехать рано утром, когда дорога не загружена, так как водитель была в состоянии алкогольного опьянения», — уточнили в пресс-службе.

Выяснилось, что за рулем находилась 30-летняя жительница Красноярского края. В отношении нее составлен административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Автомобиль находится на специализированной стоянке.

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В Еткульском районе Челябинской области задержали пьяную женщину за рулем автомобиля, в котором находился ребенок. Об этом URA.RU сообщили 18 июля в пресс-службе ГУ МВД региона. «В Еткульском районе задержали машину с пьяной женщиной за рулем и ребенком внутри. В автомобиле также находилась компания. Они возвращалась с отдыха на природе, решив выехать рано утром, когда дорога не загружена, так как водитель была в состоянии алкогольного опьянения», — уточнили в пресс-службе. Выяснилось, что за рулем находилась 30-летняя жительница Красноярского края. В отношении нее составлен административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Автомобиль находится на специализированной стоянке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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