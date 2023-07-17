17 июля 2023
16 июля 2023

В ХМАО поймали на взятках топ-менеджера «дочки» «Роснефти»

В ХМАО сотрудника «НК «Конданефть» будут судить за коммерческий подкуп
© Служба новостей «URA.RU»
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За время аферы мужчина получил 140 тысяч рублей Фото:

Управленец из компании «НК «Конданефть» был уличен в коммерческом подкупе в ХМАО. Об этом сообщает прокуратура округа. Мужчина брал деньги от подрядчиков за свое покровительство.

«Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении работника АО «НК «Конданефть», в компании он выполнял управленческие функции. Мужчина обвиняется в совершении коммерческого подкупа. Общая сумма полученных им средств — 140 тысяч рублей», — говорится в сообщении прокуратуры ХМАО.

Деньги обвиняемый брал у представителей подрядчика. Средства ему передавали за прием работ и утверждение исполнительной документации, свидетельствующей о выполненных объемах. По вменяемой статье мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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Управленец из компании «НК «Конданефть» был уличен в коммерческом подкупе в ХМАО. Об этом сообщает прокуратура округа. Мужчина брал деньги от подрядчиков за свое покровительство. «Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении работника АО «НК «Конданефть», в компании он выполнял управленческие функции. Мужчина обвиняется в совершении коммерческого подкупа. Общая сумма полученных им средств — 140 тысяч рублей», — говорится в сообщении прокуратуры ХМАО. Деньги обвиняемый брал у представителей подрядчика. Средства ему передавали за прием работ и утверждение исполнительной документации, свидетельствующей о выполненных объемах. По вменяемой статье мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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