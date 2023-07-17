17 июля 2023

В центре Перми нашли мину времен Великой Отечественной войны

© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование 25-летнего юбилея мясокомбината "Велес". Курган, полиция, ограждение
На месте работают сотрудники полиции Фото:

В центре Перми на улице 1-я Красноармейская, 37, обнаружили мину времен Великой Отечественной войны. Боеприпас был найден во время ремонта дороги.

«В процессе демонтажа дорожной одежды во внутриквартальном проезде, под гравием строители обнаружили восьмигранную минометную мину, предположительно времен ВОВ. Приехала полиция, выставили ограждения», — передает слова очевидца «В курсе.ру».

По данным издания, в соседнем квартале в соседнем квартале, на территории пермского театра кукол ранее находилась пересыльная тюрьма. Во время Великой Отечественной войны квартал был огорожен и на его территории производили боеприпасы. В ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщили, что в их ведомство информация о находке не поступала.

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В центре Перми на улице 1-я Красноармейская, 37, обнаружили мину времен Великой Отечественной войны. Боеприпас был найден во время ремонта дороги. «В процессе демонтажа дорожной одежды во внутриквартальном проезде, под гравием строители обнаружили восьмигранную минометную мину, предположительно времен ВОВ. Приехала полиция, выставили ограждения», — передает слова очевидца «В курсе.ру». По данным издания, в соседнем квартале в соседнем квартале, на территории пермского театра кукол ранее находилась пересыльная тюрьма. Во время Великой Отечественной войны квартал был огорожен и на его территории производили боеприпасы. В ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщили, что в их ведомство информация о находке не поступала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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