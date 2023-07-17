17 июля 2023

Тюменцу выстрелили в лицо из-за просьбы поделиться с ним сигаретой

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам тюменца, выстрел был произведен из травматического оружия Фото:

Жителю Тюмени выстрелили в лицо из травматического оружия после просьбы дать ему сигарету. Об этом URA.RU рассказал родственник тюменца. По его словам, после выстрела мужчина не мог открыть глаза, а также у жителя осталась на лбу отметина от пули.

«Просто шли в магазин. На обратном пути брат решил попросить сигарету, на что получил выстрел из травматического оружия в лицо (патрон был заряжен перцем). Потом неизвестный начал его пинать и говорить, чтобы мы убегали. С нашей стороны было только: „Здравствуйте, извините, у вас не будет сигареты?“. Выстрел произведен был с расстояния меньше метра», — рассказал URA.RU брат тюменца Даниил. Инцидент произошел в микрорайоне Мелиораторов (ММС).

Агентство URA.RU направило запрос в УМВД России по Тюменской области и в региональный департамент здравоохранения. Ответы на них ожидаются.

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Жителю Тюмени выстрелили в лицо из травматического оружия после просьбы дать ему сигарету. Об этом URA.RU рассказал родственник тюменца. По его словам, после выстрела мужчина не мог открыть глаза, а также у жителя осталась на лбу отметина от пули. «Просто шли в магазин. На обратном пути брат решил попросить сигарету, на что получил выстрел из травматического оружия в лицо (патрон был заряжен перцем). Потом неизвестный начал его пинать и говорить, чтобы мы убегали. С нашей стороны было только: „Здравствуйте, извините, у вас не будет сигареты?“. Выстрел произведен был с расстояния меньше метра», — рассказал URA.RU брат тюменца Даниил. Инцидент произошел в микрорайоне Мелиораторов (ММС). Агентство URA.RU направило запрос в УМВД России по Тюменской области и в региональный департамент здравоохранения. Ответы на них ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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