Тюменцу выстрелили в лицо из-за просьбы поделиться с ним сигаретой

18 июля 2023 в 13:36 Размер текста - 17 +

По словам тюменца, выстрел был произведен из травматического оружия Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жителю Тюмени выстрелили в лицо из травматического оружия после просьбы дать ему сигарету. Об этом URA.RU рассказал родственник тюменца. По его словам, после выстрела мужчина не мог открыть глаза, а также у жителя осталась на лбу отметина от пули. «Просто шли в магазин. На обратном пути брат решил попросить сигарету, на что получил выстрел из травматического оружия в лицо (патрон был заряжен перцем). Потом неизвестный начал его пинать и говорить, чтобы мы убегали. С нашей стороны было только: „Здравствуйте, извините, у вас не будет сигареты?“. Выстрел произведен был с расстояния меньше метра», — рассказал URA.RU брат тюменца Даниил. Инцидент произошел в микрорайоне Мелиораторов (ММС). Агентство URA.RU направило запрос в УМВД России по Тюменской области и в региональный департамент здравоохранения. Ответы на них ожидаются.

Жителю Тюмени выстрелили в лицо из травматического оружия после просьбы дать ему сигарету. Об этом URA.RU рассказал родственник тюменца. По его словам, после выстрела мужчина не мог открыть глаза, а также у жителя осталась на лбу отметина от пули. «Просто шли в магазин. На обратном пути брат решил попросить сигарету, на что получил выстрел из травматического оружия в лицо (патрон был заряжен перцем). Потом неизвестный начал его пинать и говорить, чтобы мы убегали. С нашей стороны было только: „Здравствуйте, извините, у вас не будет сигареты?“. Выстрел произведен был с расстояния меньше метра», — рассказал URA.RU брат тюменца Даниил. Инцидент произошел в микрорайоне Мелиораторов (ММС). Агентство URA.RU направило запрос в УМВД России по Тюменской области и в региональный департамент здравоохранения. Ответы на них ожидаются.