Китай отреагировал на теракт на Крымском мосту

МИД КНР: Украине стоит воздержаться от ударов по гражданским объектам
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Клипарт. Официальный сайт «Крымский мост». Екатеринбург, керченский мост, крымский мост, керченский пролив
Украине нужно воздержаться от ударов по гражданским объектам РФ, заявила Мао Нин Фото:
новость из сюжета
Взрыв на Крымском мосту

В ходе военного конфликта его участникам следует избегать ударов по объектам гражданской инфраструктуры. Об этом сообщили в МИД КНР, отреагировав таким образом на теракт на Крымском мосту 17 июля.

«Китай считает, что [РФ и Украине] нужно избегать ударов по объектам гражданского назначения», — подчеркнула официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Об этом она рассказала во время пресс-конференции.

Теракт был организован 17 числа. В ходе взрыва на Крымском мосту погибли двое гражданских. В Службе безопасности Украины заявили о причастности к этому. В РФ также обвинили США и Великобританию в содействии.

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В ходе военного конфликта его участникам следует избегать ударов по объектам гражданской инфраструктуры. Об этом сообщили в МИД КНР, отреагировав таким образом на теракт на Крымском мосту 17 июля. «Китай считает, что [РФ и Украине] нужно избегать ударов по объектам гражданского назначения», — подчеркнула официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Об этом она рассказала во время пресс-конференции. Теракт был организован 17 числа. В ходе взрыва на Крымском мосту погибли двое гражданских. В Службе безопасности Украины заявили о причастности к этому. В РФ также обвинили США и Великобританию в содействии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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