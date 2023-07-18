Китай отреагировал на теракт на Крымском мосту

Украине нужно воздержаться от ударов по гражданским объектам РФ, заявила Мао Нин
новость из сюжетаВзрыв на Крымском мосту
В ходе военного конфликта его участникам следует избегать ударов по объектам гражданской инфраструктуры. Об этом сообщили в МИД КНР, отреагировав таким образом на теракт на Крымском мосту 17 июля.
«Китай считает, что [РФ и Украине] нужно избегать ударов по объектам гражданского назначения», — подчеркнула официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Об этом она рассказала во время пресс-конференции.
Теракт был организован 17 числа. В ходе взрыва на Крымском мосту погибли двое гражданских. В Службе безопасности Украины заявили о причастности к этому. В РФ также обвинили США и Великобританию в содействии.
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