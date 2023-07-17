Советник Пушилина раскрыл, как США и НАТО помогли Киеву атаковать Крымский мост Советник Пушилина Гагин: Украина атаковала Крымский мост беспилотниками НАТО 17 июля 2023 в 13:40 Размер текста - 17 + Киев использовал надводные беспилотники НАТО для атаки по Крымскому мосту, заявил Ян Гагин Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета ЧП на Крымском мосту Украина атаковала Крымский мост при помощи беспилотников НАТО. Во время удара над территорией Черного моря был замечен американский беспилотник. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. «Это произошло с помощью беспилотных аппаратов надводного типа, скорее всего, производства стран НАТО. <…> Во время удара по мосту в небе над Черным морем находился американский беспилотник [MQ-9 Reaper]» — рассказал Ян Гагин в беседе с журналистами РИА Новости. В Национальном антитеррористическом комитете РФ рассказали, что Украина атаковала Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. До этого авторы telegram-канала Mash отмечали, ссылаясь на свои источники, что во время нападения на мост был замечен американский беспилотник. Само ЧП произошло ночью 17 июля. Украина атаковала Крымский мост при помощи беспилотников НАТО. Во время удара над территорией Черного моря был замечен американский беспилотник. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. «Это произошло с помощью беспилотных аппаратов надводного типа, скорее всего, производства стран НАТО. <…> Во время удара по мосту в небе над Черным морем находился американский беспилотник [MQ-9 Reaper]» — рассказал Ян Гагин в беседе с журналистами РИА Новости. В Национальном антитеррористическом комитете РФ рассказали, что Украина атаковала Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. До этого авторы telegram-канала Mash отмечали, ссылаясь на свои источники, что во время нападения на мост был замечен американский беспилотник. Само ЧП произошло ночью 17 июля. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям