Евросоюз призвал Россию вернуться в зерновую сделку

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Флаг Евросоюза. Екатеринбург, евросоюз, флаг евросоюза
Евросоюз продолжит поддерживать все усилия, направленные на возобновление зерновой сделки Фото:
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Евросоюз обратился к России с просьбой вернуться в зерновую сделку. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ЕС.

«ЕС призывает Россию пересмотреть свое решение и немедленно возобновить реализацию Черноморской зерновой сделки», — говорится в заявлении. В нем отмечают, что Евросоюз продолжит поддерживать все усилия, направленные на возобновление Черноморской зерновой инициативы.

Ранее МИД РФ объявил о прекращении зерновой сделки. В заявлении МИД России сообщили, что зерновая инициатива прекращает функционирование с 18 июля 2023 года, передает «Национальная служба новостей». Украина обратилась к Турции с предложением продолжить зерновую сделку без участия России.

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Евросоюз обратился к России с просьбой вернуться в зерновую сделку. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ЕС. «ЕС призывает Россию пересмотреть свое решение и немедленно возобновить реализацию Черноморской зерновой сделки», — говорится в заявлении. В нем отмечают, что Евросоюз продолжит поддерживать все усилия, направленные на возобновление Черноморской зерновой инициативы. Ранее МИД РФ объявил о прекращении зерновой сделки. В заявлении МИД России сообщили, что зерновая инициатива прекращает функционирование с 18 июля 2023 года, передает «Национальная служба новостей». Украина обратилась к Турции с предложением продолжить зерновую сделку без участия России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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