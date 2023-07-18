Евросоюз призвал Россию вернуться в зерновую сделку

Евросоюз обратился к России с просьбой вернуться в зерновую сделку. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ЕС.
«ЕС призывает Россию пересмотреть свое решение и немедленно возобновить реализацию Черноморской зерновой сделки», — говорится в заявлении. В нем отмечают, что Евросоюз продолжит поддерживать все усилия, направленные на возобновление Черноморской зерновой инициативы.
Ранее МИД РФ объявил о прекращении зерновой сделки. В заявлении МИД России сообщили, что зерновая инициатива прекращает функционирование с 18 июля 2023 года, передает «Национальная служба новостей». Украина обратилась к Турции с предложением продолжить зерновую сделку без участия России.
Евросоюз обратился к России с просьбой вернуться в зерновую сделку. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ЕС. «ЕС призывает Россию пересмотреть свое решение и немедленно возобновить реализацию Черноморской зерновой сделки», — говорится в заявлении. В нем отмечают, что Евросоюз продолжит поддерживать все усилия, направленные на возобновление Черноморской зерновой инициативы. Ранее МИД РФ объявил о прекращении зерновой сделки. В заявлении МИД России сообщили, что зерновая инициатива прекращает функционирование с 18 июля 2023 года, передает «Национальная служба новостей». Украина обратилась к Турции с предложением продолжить зерновую сделку без участия России.