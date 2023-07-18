РИАН: Украина задумала возобновить зерновую сделку без России

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Начало уборочной кампании. Сельхозугодья Белоярского района. Екатеринбург, бульдозер, заготовка корма, зерно
Украина предложила Турции продолжить проведение зерновой сделки без участия РФ Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Украина обратилась к Турции с предложением продолжить зерновую сделку без участия России. Анкара пока никак не отреагировала. Об этом сообщил источник.

«Да, такое обращение [из Киева] получено, с нами связывались по этому поводу и из ООН. Есть координация с ними, но никаких решений на данный момент не принято», — рассказал собеседник РИА Новости, знакомый с ситуацией. Он отметил, что соответствующие решения будут приняты после проведения переговоров между президентом Турции Реджепом Эрдоганом с его российским коллегой Владимиром Путиным.

Турция являлась одной из сторон, с кем была подписана зерновая сделка в прошлом году. По итогу Россия вышла из нее, так как не были выполнены обещанные договоренности. После ухода РФ, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов продолжать сделку и без участия Москвы. В свою очередь Эрдоган планирует обсудить с Путиным дальнейшее участие РФ в сделке.

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Украина обратилась к Турции с предложением продолжить зерновую сделку без участия России. Анкара пока никак не отреагировала. Об этом сообщил источник. «Да, такое обращение [из Киева] получено, с нами связывались по этому поводу и из ООН. Есть координация с ними, но никаких решений на данный момент не принято», — рассказал собеседник РИА Новости, знакомый с ситуацией. Он отметил, что соответствующие решения будут приняты после проведения переговоров между президентом Турции Реджепом Эрдоганом с его российским коллегой Владимиром Путиным. Турция являлась одной из сторон, с кем была подписана зерновая сделка в прошлом году. По итогу Россия вышла из нее, так как не были выполнены обещанные договоренности. После ухода РФ, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов продолжать сделку и без участия Москвы. В свою очередь Эрдоган планирует обсудить с Путиным дальнейшее участие РФ в сделке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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