РИАН: Украина задумала возобновить зерновую сделку без России

18 июля 2023 в 12:19 Размер текста - 17 +

Украина предложила Турции продолжить проведение зерновой сделки без участия РФ Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Украина обратилась к Турции с предложением продолжить зерновую сделку без участия России. Анкара пока никак не отреагировала. Об этом сообщил источник. «Да, такое обращение [из Киева] получено, с нами связывались по этому поводу и из ООН. Есть координация с ними, но никаких решений на данный момент не принято», — рассказал собеседник РИА Новости, знакомый с ситуацией. Он отметил, что соответствующие решения будут приняты после проведения переговоров между президентом Турции Реджепом Эрдоганом с его российским коллегой Владимиром Путиным. Турция являлась одной из сторон, с кем была подписана зерновая сделка в прошлом году. По итогу Россия вышла из нее, так как не были выполнены обещанные договоренности. После ухода РФ, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов продолжать сделку и без участия Москвы. В свою очередь Эрдоган планирует обсудить с Путиным дальнейшее участие РФ в сделке.

Украина обратилась к Турции с предложением продолжить зерновую сделку без участия России. Анкара пока никак не отреагировала. Об этом сообщил источник. «Да, такое обращение [из Киева] получено, с нами связывались по этому поводу и из ООН. Есть координация с ними, но никаких решений на данный момент не принято», — рассказал собеседник РИА Новости, знакомый с ситуацией. Он отметил, что соответствующие решения будут приняты после проведения переговоров между президентом Турции Реджепом Эрдоганом с его российским коллегой Владимиром Путиным. Турция являлась одной из сторон, с кем была подписана зерновая сделка в прошлом году. По итогу Россия вышла из нее, так как не были выполнены обещанные договоренности. После ухода РФ, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов продолжать сделку и без участия Москвы. В свою очередь Эрдоган планирует обсудить с Путиным дальнейшее участие РФ в сделке.