Число заболевших менингитом детей в детском саду Екатеринбурга выросло

18 июля 2023 в 14:57 Размер текста - 17 +

Все заболевшие госпитализированы в больницу (архивное фото) Фото: Николай Бастриков © URA.RU В детском саду «Аистенок» в Екатеринбурге, где ранее у ребенка выявили менингит, обнаружено еще двое заболевших. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора. «Всего по состоянию на 18 июля 2023 года зарегистрировано три случая заболевания. Деятельность мини-сада временно приостановлена», — рассказали в ведомстве. В настоящий момент заболевшие госпитализированы. Специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование, организовано лабораторное обследование для выявления возбудителя. В помещениях детского сада проведена заключительная дезинфекция. Ранее стало известно, что в детском саду «Аистенок» у одного из воспитанников диагностировали менингит. По словам мамы заболевшей девочки, в больнице сейчас находится еще один ребенок.

В детском саду «Аистенок» в Екатеринбурге, где ранее у ребенка выявили менингит, обнаружено еще двое заболевших. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора. «Всего по состоянию на 18 июля 2023 года зарегистрировано три случая заболевания. Деятельность мини-сада временно приостановлена», — рассказали в ведомстве. В настоящий момент заболевшие госпитализированы. Специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование, организовано лабораторное обследование для выявления возбудителя. В помещениях детского сада проведена заключительная дезинфекция. Ранее стало известно, что в детском саду «Аистенок» у одного из воспитанников диагностировали менингит. По словам мамы заболевшей девочки, в больнице сейчас находится еще один ребенок.