Число заболевших менингитом детей в детском саду Екатеринбурга выросло

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Менингит. Тюменская областная клиническая инфекционная больница. Тюмень
Все заболевшие госпитализированы в больницу (архивное фото) Фото:

В детском саду «Аистенок» в Екатеринбурге, где ранее у ребенка выявили менингит, обнаружено еще двое заболевших. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

«Всего по состоянию на 18 июля 2023 года зарегистрировано три случая заболевания. Деятельность мини-сада временно приостановлена», — рассказали в ведомстве. В настоящий момент заболевшие госпитализированы.

Специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование, организовано лабораторное обследование для выявления возбудителя. В помещениях детского сада проведена заключительная дезинфекция.

Ранее стало известно, что в детском саду «Аистенок» у одного из воспитанников диагностировали менингит. По словам мамы заболевшей девочки, в больнице сейчас находится еще один ребенок.

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В детском саду «Аистенок» в Екатеринбурге, где ранее у ребенка выявили менингит, обнаружено еще двое заболевших. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора. «Всего по состоянию на 18 июля 2023 года зарегистрировано три случая заболевания. Деятельность мини-сада временно приостановлена», — рассказали в ведомстве. В настоящий момент заболевшие госпитализированы. Специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование, организовано лабораторное обследование для выявления возбудителя. В помещениях детского сада проведена заключительная дезинфекция. Ранее стало известно, что в детском саду «Аистенок» у одного из воспитанников диагностировали менингит. По словам мамы заболевшей девочки, в больнице сейчас находится еще один ребенок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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