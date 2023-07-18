Число заболевших менингитом детей в детском саду Екатеринбурга выросло

В детском саду «Аистенок» в Екатеринбурге, где ранее у ребенка выявили менингит, обнаружено еще двое заболевших. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
«Всего по состоянию на 18 июля 2023 года зарегистрировано три случая заболевания. Деятельность мини-сада временно приостановлена», — рассказали в ведомстве. В настоящий момент заболевшие госпитализированы.
Специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование, организовано лабораторное обследование для выявления возбудителя. В помещениях детского сада проведена заключительная дезинфекция.
Ранее стало известно, что в детском саду «Аистенок» у одного из воспитанников диагностировали менингит. По словам мамы заболевшей девочки, в больнице сейчас находится еще один ребенок.
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