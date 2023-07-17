В детском саду Екатеринбурга у ребенка нашли менингит

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Нейрохирургическая операция по восстановлению периферических нервов руки в Городской клинической больнице № 40. Екатеринбург, госпиталь, операционная, каталка, медбрат, медицина, обследование, клиника, медицинский работник, врач, больница, каталка больничная, лечащий врач
В больницу попал воспитанник детского сада «Аистенок» Фото:

В детском саду «Аистенок» у одного из воспитанников диагностировали менингит. Санврачи ведут эпидемиологическое расследование, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловской области.

«Поступило одно экстренное уведомление о случае заболевания ребенка менингитом в центре „Аистенок“. Специалисты Южно-Екатеринбургского отдела управления Роспотребнадзора организовали эпидрасследование», — рассказали в надзорном ведомстве.

По данным E1.ru, заболевший ребенок — воспитанник детского сада «Аистенок». Его мама рассказала, что врачи поставили диагноз «вирусный менингит в легкой форме». По ее словам, в больнице также находится еще одна девочка из их садика. Сначала якобы заболела ее мама, а потом и девочка.

Ранее URA.RU сообщало, что в распределительном центре Ozon в Екатеринбурге произошла вспышка менингита среди сотрудников. Роспотребнадзор зафиксировал восемь случаев заболевания. Менее, чем за сутки, от менингита скончались два человека.

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В детском саду «Аистенок» у одного из воспитанников диагностировали менингит. Санврачи ведут эпидемиологическое расследование, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловской области. «Поступило одно экстренное уведомление о случае заболевания ребенка менингитом в центре „Аистенок“. Специалисты Южно-Екатеринбургского отдела управления Роспотребнадзора организовали эпидрасследование», — рассказали в надзорном ведомстве. По данным E1.ru, заболевший ребенок — воспитанник детского сада «Аистенок». Его мама рассказала, что врачи поставили диагноз «вирусный менингит в легкой форме». По ее словам, в больнице также находится еще одна девочка из их садика. Сначала якобы заболела ее мама, а потом и девочка. Ранее URA.RU сообщало, что в распределительном центре Ozon в Екатеринбурге произошла вспышка менингита среди сотрудников. Роспотребнадзор зафиксировал восемь случаев заболевания. Менее, чем за сутки, от менингита скончались два человека.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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