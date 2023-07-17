В детском саду Екатеринбурга у ребенка нашли менингит

В детском саду «Аистенок» у одного из воспитанников диагностировали менингит. Санврачи ведут эпидемиологическое расследование, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловской области.
«Поступило одно экстренное уведомление о случае заболевания ребенка менингитом в центре „Аистенок“. Специалисты Южно-Екатеринбургского отдела управления Роспотребнадзора организовали эпидрасследование», — рассказали в надзорном ведомстве.
По данным E1.ru, заболевший ребенок — воспитанник детского сада «Аистенок». Его мама рассказала, что врачи поставили диагноз «вирусный менингит в легкой форме». По ее словам, в больнице также находится еще одна девочка из их садика. Сначала якобы заболела ее мама, а потом и девочка.
Ранее URA.RU сообщало, что в распределительном центре Ozon в Екатеринбурге произошла вспышка менингита среди сотрудников. Роспотребнадзор зафиксировал восемь случаев заболевания. Менее, чем за сутки, от менингита скончались два человека.
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