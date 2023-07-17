Полицейским в ЯНАО будут доплачивать из регионального бюджета

18 июля 2023 в 15:10 Размер текста - 17 +

В ЯНАО полицейские с 1 сентября получат дополнительные меры региональной поддержки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ЯНАО работники полиции, имеющие доход ниже трех прожиточных минимумов (на Ямале составляет 22800 рублей для работающего населения), будут получать региональную выплату в 15 тысяч рублей. По отдельным категориям выплаты составят до 35 тысяч рублей, сообщает пресс-служба окружного правительства. «Сотрудники полиции, зарплата которых не больше трех прожиточных минимумов, будут получать ежемесячную дополнительную выплату в размере 15 тысяч рублей. Участковым и инспекторам по делам несовершеннолетних, работающим в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, будут доплачивать по 35 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. По словам губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, данная мера поддержки прежде всего направлена на рядовой состав. Доплаты будут начисляться с 1 сентября, автоматически, никаких дополнительных заявлений не требуется.

В ЯНАО работники полиции, имеющие доход ниже трех прожиточных минимумов (на Ямале составляет 22800 рублей для работающего населения), будут получать региональную выплату в 15 тысяч рублей. По отдельным категориям выплаты составят до 35 тысяч рублей, сообщает пресс-служба окружного правительства. «Сотрудники полиции, зарплата которых не больше трех прожиточных минимумов, будут получать ежемесячную дополнительную выплату в размере 15 тысяч рублей. Участковым и инспекторам по делам несовершеннолетних, работающим в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, будут доплачивать по 35 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. По словам губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, данная мера поддержки прежде всего направлена на рядовой состав. Доплаты будут начисляться с 1 сентября, автоматически, никаких дополнительных заявлений не требуется.