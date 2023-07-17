17 июля 2023

Полицейским в ЯНАО будут доплачивать из регионального бюджета

© Служба новостей «URA.RU»
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День Флага России. Курган, полиция, мвд россии
В ЯНАО полицейские с 1 сентября получат дополнительные меры региональной поддержки Фото:

В ЯНАО работники полиции, имеющие доход ниже трех прожиточных минимумов (на Ямале составляет 22800 рублей для работающего населения), будут получать региональную выплату в 15 тысяч рублей. По отдельным категориям выплаты составят до 35 тысяч рублей, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Сотрудники полиции, зарплата которых не больше трех прожиточных минимумов, будут получать ежемесячную дополнительную выплату в размере 15 тысяч рублей. Участковым и инспекторам по делам несовершеннолетних, работающим в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, будут доплачивать по 35 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте.

По словам губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, данная мера поддержки прежде всего направлена на рядовой состав. Доплаты будут начисляться с 1 сентября, автоматически, никаких дополнительных заявлений не требуется.

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В ЯНАО работники полиции, имеющие доход ниже трех прожиточных минимумов (на Ямале составляет 22800 рублей для работающего населения), будут получать региональную выплату в 15 тысяч рублей. По отдельным категориям выплаты составят до 35 тысяч рублей, сообщает пресс-служба окружного правительства. «Сотрудники полиции, зарплата которых не больше трех прожиточных минимумов, будут получать ежемесячную дополнительную выплату в размере 15 тысяч рублей. Участковым и инспекторам по делам несовершеннолетних, работающим в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, будут доплачивать по 35 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. По словам губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, данная мера поддержки прежде всего направлена на рядовой состав. Доплаты будут начисляться с 1 сентября, автоматически, никаких дополнительных заявлений не требуется.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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