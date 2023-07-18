Суд оштрафовал «ТВ-3» за пропаганду ЛГБТ среди подростков

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Телеканал «ТВ-3» оштрафовали на четыре миллиона рублей Фото:

Мещанский суд Москвы оштрафовал телеканал «ТВ-3» на четыре миллиона рублей. Причиной тому стало распространение информации о ЛГБТ среди несовершеннолетних.

«Назначить административное наказание в виде штрафа в размере четырех миллионов рублей», — огласила приговор судья, передает корреспондент РИА Новости. Телеканал получил наказание по статье о «Распространении среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения».

Причиной для составления протокола стал фильм из франшизы «Пиранья». Сами представители «ТВ-3» рассказали, что возрастной ценз к фильму установил прокатчик. При этом ошибка была уже исправлена. Кроме того, они заявили, что из-за санкций на телеканале почти нечего показывать.

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Мещанский суд Москвы оштрафовал телеканал «ТВ-3» на четыре миллиона рублей. Причиной тому стало распространение информации о ЛГБТ среди несовершеннолетних. «Назначить административное наказание в виде штрафа в размере четырех миллионов рублей», — огласила приговор судья, передает корреспондент РИА Новости. Телеканал получил наказание по статье о «Распространении среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения». Причиной для составления протокола стал фильм из франшизы «Пиранья». Сами представители «ТВ-3» рассказали, что возрастной ценз к фильму установил прокатчик. При этом ошибка была уже исправлена. Кроме того, они заявили, что из-за санкций на телеканале почти нечего показывать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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