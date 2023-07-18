Суд оштрафовал «ТВ-3» за пропаганду ЛГБТ среди подростков

Мещанский суд Москвы оштрафовал телеканал «ТВ-3» на четыре миллиона рублей. Причиной тому стало распространение информации о ЛГБТ среди несовершеннолетних.
«Назначить административное наказание в виде штрафа в размере четырех миллионов рублей», — огласила приговор судья, передает корреспондент РИА Новости. Телеканал получил наказание по статье о «Распространении среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения».
Причиной для составления протокола стал фильм из франшизы «Пиранья». Сами представители «ТВ-3» рассказали, что возрастной ценз к фильму установил прокатчик. При этом ошибка была уже исправлена. Кроме того, они заявили, что из-за санкций на телеканале почти нечего показывать.
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