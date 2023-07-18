В Челябинске Porsche-центр потребовал с салона Skoda 18 миллионов

Между челябинскими автосалонами возник спор из-за 18 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания «Сейхо Моторс Спорт», дилер марки Porsche в Челябинске, потребовала с дилера машин Skoda, фирмы «Легион Моторс», 18 миллионов рублей. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, претензии сложились из четырех эпизодов, два из которых связаны с продавцом меховых изделий Аленой Климцовой.

«ООО „Сейхо Моторс Спорт“ обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением к ООО „Легион Моторс“. Заявление принять. Возбудить производство по делу», — отметили в суде.

Размер задолженности в 18 млн рублей образовался из-за нескольких спорных моментов. В 2015 и 2020 годах заключили два договора поставки почти на три и на 9,2 млн рублей. Также в декабре 2020 года подписали два соглашения о переводе долга по обязательствам компании «Уралтранском» перед предпринимателем Климцовой. Сумма соглашений составила два и 3,9 млн рублей.

Согласно данных СБИС, единственной владелицей Porsche-центра является Оксана Климцова, на которой учредительство, кроме ИП, еще трех фирм в Самарской области. Собственник дилера ООО «Легион Моторс» Сергей Дергунов стал в марте 2023 года обладателем доли в фирме, ранее принадлежавшей все той же Климцовой. Годом ранее, в апреле 2022 года, компания «Сейхо Моторс Спорт» избавилась от 1% доли в бизнесе «Легион Моторс».

Связь компаний с самарскими бизнесменами прослеживается с 2015 года. Основали предприятия в 2009 году представители семьи Еременко, Сергей и Дмитрий. В сентябре 2015 года Оксана Климцова стала совладелицей в обеих фирмах. В суде идет другой процесс, в рамках которого Сергей Еременко попросил признать себя банкротом. Среди кредиторов Алена Климцова и ООО «Сейхо-моторс». При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам спора, однако пояснять детали судебного процесса там не стали. Алена Климцова к моменту публикации на письмо не ответила.