Поликлинику-долгострой, об открытии которой сообщил Махонин, пришлось временно закрыть

Специалистам потребуется время, чтобы переехать в новую детскую поликлинику (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми новую детскую поликлинику, торжественно открытую на днях, пришлось временно закрыть. Об открытии медицинского учреждения, которое строилось с 2017 года, отчитался губернатор Дмитрий Махонин. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава региона написал, что поликлиника уже приняла первых пациентов.

«В новую детскую поликлинику на ул. Шишкина пришли первые пациенты! Маленьких жителей микрорайона Закамск здесь готовы принять педиатры и почти 20 узких специалистов, открыты дневные стационары. Всего в новом филиале городской детской поликлиники №4 будут работать порядка 100 человек — врачи, медсестры, санитарки, администраторы», — написал в соцсети Махонин.

Пользователи Сети прокомментировали слова губернатора. По их словам, торжественно открытая 14 июля поликлиника в понедельник, 17 июля была закрыта для посетителей. Пермячка Светлана Гладких, написала, что для переезда в новую поликлинику специалистам понадобится около двух недель. Об этом женщине рассказала участковый педиатр, с которым она общалась. «За специалистами уже закрепили кабинеты, куда они могут перевозить документы», — написала Гладких.

Информацию в опубликованном посте главы Прикамья прокомментировали представители краевого министерства здравоохранения. В ведомстве отметили, что «медучреждению необходимо было провести заключительные работы по налаживанию всех рабочих процессов». «С 18 июля начнут вести прием педиатры и ряд узких специалистов, будет осуществляться забор анализов. Надеемся на ваше понимание», — сообщили в минздраве Пермского края.

Детская поликлиника строилась в Кировском районе Перми с 2017 года. Стройка неоднократно останавливалась из-за смены подрядчиков.

Детскую поликлинику в Кировском районе начали строить в 2017 году Фото: Дмитрий Махонин, «ВКонтакте»

Дмитрий Махонин отчитался, что ряд узких специалистов уже ведут прием в новой поликлинике Фото: Дмитрий Махонин, «ВКонтакте»