Житель Сургута обвинил судью в коррупции и мошенничестве

19 июля 2023 в 12:20 Размер текста - 17 +

Булгаков заявил, что в суде действует ОПГ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Сургута Антон Булгаков обвинил судью районного суда Екатеринбурга в коррупции и мошенничестве, потому что ему не понравилось, как она ведет процесс. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ходом разбирательства. «Доводы Булгакова сводятся к тому, что служитель Фемиды: не так расписалась, не представила паспорт СССР, свидетельство о заключении брака и приказ о назначении на должность судьи. Неправильно проводит заседания в режиме ВКС, устраивая при этом „междусобойчик“ с иными участниками спора и их представителями, включая представителя Булгакова, которые также находятся на заседании. Еще Булгакова не устроило, что судья попросила у него обещание подготовиться к следующему процессу. Обычный диалог он расписал как самое коварное преступление», — сообщил собеседник. В своем ходатайстве Булгаков указал 60 пунктов, свидетельствующих, по его данным, о нарушении судьей норм процессуального права и незаконных деяний. При этом в своем ходатайстве слово судья он пишет только в кавычках. «В результате исследования и оценки всех имеющихся в материалах дела доказательств заявитель пришел к выводу о том, что в районном суде города Екатеринбург с большой долей вероятности сложилась и действует хорошо организованная группа лиц, которая фальсифицирует доказательства и использует свое должностное положение вопреки интересам общества и государства, в коммерческих и иных интересах юридических лиц», — указано в заявлении. При этом юристы не исключают, что Булгаков намерено злоупотребляет своими правами и проявляет явное неуважение к суду, в том числе безосновательно обвиняя судью в совершении ряда уголовных преступлений в отсутствие каких-либо доказательств. «Возможно эти действия направлены на создание „топового контента“ на канале Булгакова в социальной сети. Ведь ход процесса он публикует именно там, монтируя видеофрагменты суда в „удобном“ для него порядке. Вполне вероятно, что в последующем данные действия могут повлечь не только гражданскую ответственность (нарушение порядка в судебном заседании), но и уголовную (неуважение к суду, клевета в отношении судьи)», — сообщил собеседник. Сам Булгаков в разговоре с журналистом URA.RU не стал подтверждать или опровергать данную информацию. При этом сообщил, что увидел в звонке журналиста признаки мошенничества. Ранее URA.RU сообщало, что житель ХМАО требует отстранить судью за смену фамилии и отсутствие паспорта СССР. Булгаков считает, что служительница Фемиды скрывает свое имя. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Сургута Антон Булгаков обвинил судью районного суда Екатеринбурга в коррупции и мошенничестве, потому что ему не понравилось, как она ведет процесс. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ходом разбирательства. «Доводы Булгакова сводятся к тому, что служитель Фемиды: не так расписалась, не представила паспорт СССР, свидетельство о заключении брака и приказ о назначении на должность судьи. Неправильно проводит заседания в режиме ВКС, устраивая при этом „междусобойчик“ с иными участниками спора и их представителями, включая представителя Булгакова, которые также находятся на заседании. Еще Булгакова не устроило, что судья попросила у него обещание подготовиться к следующему процессу. Обычный диалог он расписал как самое коварное преступление», — сообщил собеседник. В своем ходатайстве Булгаков указал 60 пунктов, свидетельствующих, по его данным, о нарушении судьей норм процессуального права и незаконных деяний. При этом в своем ходатайстве слово судья он пишет только в кавычках. «В результате исследования и оценки всех имеющихся в материалах дела доказательств заявитель пришел к выводу о том, что в районном суде города Екатеринбург с большой долей вероятности сложилась и действует хорошо организованная группа лиц, которая фальсифицирует доказательства и использует свое должностное положение вопреки интересам общества и государства, в коммерческих и иных интересах юридических лиц», — указано в заявлении. При этом юристы не исключают, что Булгаков намерено злоупотребляет своими правами и проявляет явное неуважение к суду, в том числе безосновательно обвиняя судью в совершении ряда уголовных преступлений в отсутствие каких-либо доказательств. «Возможно эти действия направлены на создание „топового контента“ на канале Булгакова в социальной сети. Ведь ход процесса он публикует именно там, монтируя видеофрагменты суда в „удобном“ для него порядке. Вполне вероятно, что в последующем данные действия могут повлечь не только гражданскую ответственность (нарушение порядка в судебном заседании), но и уголовную (неуважение к суду, клевета в отношении судьи)», — сообщил собеседник. Сам Булгаков в разговоре с журналистом URA.RU не стал подтверждать или опровергать данную информацию. При этом сообщил, что увидел в звонке журналиста признаки мошенничества. Ранее URA.RU сообщало, что житель ХМАО требует отстранить судью за смену фамилии и отсутствие паспорта СССР. Булгаков считает, что служительница Фемиды скрывает свое имя.