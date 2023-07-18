В свердловском городе полыхает цех и грозится обрушиться кровля. Фото, видео

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Пожар на складах. Екатеринбург, мчс, дым, пожар, огонь, пожарный рукав, пожарный
На тушении работают 15 человек и восемь единиц техники (архивное фото) Фото:

В городе Михайловск (Свердловская область) горит цех в промзоне, есть угроза обрушения кровли. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

«Вечером 18 июля в экстренные службы Михайловска поступило сообщение о происшествии на ул. Кирова. На площади 120 кв.м горит цех в промзоне. Существует угроза обрушения кровли», — заявляют в ведомстве.

В настоящий момент из здания эвакуировались 101 человек, о пострадавших не сообщается. На борьбу с огнем вышли 15 человек и восемь единиц техники.

Ранее в Екатеринбурге вспыхнул крупный пожар в промышленной зоне на улице Бахчиванджи. Горел ангар, внутри которого находились кислородные баллоны, а также баллоны с пропаном и ацетиленом, существовала угроза взрыва.

Обновлено в 20:16. «В 20:05 (мест) огнеборцы локализовали пожар», — сообщает пресс-служба регионального МЧС.

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В городе Михайловск (Свердловская область) горит цех в промзоне, есть угроза обрушения кровли. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. «Вечером 18 июля в экстренные службы Михайловска поступило сообщение о происшествии на ул. Кирова. На площади 120 кв.м горит цех в промзоне. Существует угроза обрушения кровли», — заявляют в ведомстве. В настоящий момент из здания эвакуировались 101 человек, о пострадавших не сообщается. На борьбу с огнем вышли 15 человек и восемь единиц техники. Ранее в Екатеринбурге вспыхнул крупный пожар в промышленной зоне на улице Бахчиванджи. Горел ангар, внутри которого находились кислородные баллоны, а также баллоны с пропаном и ацетиленом, существовала угроза взрыва. Обновлено в 20:16. «В 20:05 (мест) огнеборцы локализовали пожар», — сообщает пресс-служба регионального МЧС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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