В городе Михайловск (Свердловская область) горит цех в промзоне, есть угроза обрушения кровли. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
«Вечером 18 июля в экстренные службы Михайловска поступило сообщение о происшествии на ул. Кирова. На площади 120 кв.м горит цех в промзоне. Существует угроза обрушения кровли», — заявляют в ведомстве.
В настоящий момент из здания эвакуировались 101 человек, о пострадавших не сообщается. На борьбу с огнем вышли 15 человек и восемь единиц техники.
Ранее в Екатеринбурге вспыхнул крупный пожар в промышленной зоне на улице Бахчиванджи. Горел ангар, внутри которого находились кислородные баллоны, а также баллоны с пропаном и ацетиленом, существовала угроза взрыва.
Обновлено в 20:16. «В 20:05 (мест) огнеборцы локализовали пожар», — сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.