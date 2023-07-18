В свердловском городе полыхает цех и грозится обрушиться кровля. Фото, видео

18 июля 2023 в 19:59 Размер текста - 17 +

На тушении работают 15 человек и восемь единиц техники (архивное фото) Фото: Московец Илья © URA.RU В городе Михайловск (Свердловская область) горит цех в промзоне, есть угроза обрушения кровли. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. «Вечером 18 июля в экстренные службы Михайловска поступило сообщение о происшествии на ул. Кирова. На площади 120 кв.м горит цех в промзоне. Существует угроза обрушения кровли», — заявляют в ведомстве. В настоящий момент из здания эвакуировались 101 человек, о пострадавших не сообщается. На борьбу с огнем вышли 15 человек и восемь единиц техники. Ранее в Екатеринбурге вспыхнул крупный пожар в промышленной зоне на улице Бахчиванджи. Горел ангар, внутри которого находились кислородные баллоны, а также баллоны с пропаном и ацетиленом, существовала угроза взрыва. Обновлено в 20:16. «В 20:05 (мест) огнеборцы локализовали пожар», — сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В городе Михайловск (Свердловская область) горит цех в промзоне, есть угроза обрушения кровли. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. «Вечером 18 июля в экстренные службы Михайловска поступило сообщение о происшествии на ул. Кирова. На площади 120 кв.м горит цех в промзоне. Существует угроза обрушения кровли», — заявляют в ведомстве. В настоящий момент из здания эвакуировались 101 человек, о пострадавших не сообщается. На борьбу с огнем вышли 15 человек и восемь единиц техники. Ранее в Екатеринбурге вспыхнул крупный пожар в промышленной зоне на улице Бахчиванджи. Горел ангар, внутри которого находились кислородные баллоны, а также баллоны с пропаном и ацетиленом, существовала угроза взрыва. Обновлено в 20:16. «В 20:05 (мест) огнеборцы локализовали пожар», — сообщает пресс-служба регионального МЧС.