В Екатеринбурге тушат ангар с кислородными баллонами, чтобы предотвратить взрыв. Онлайн-трансляция

В Екатеринбурге тушат ангар с кислородными баллонами, чтобы предотвратить взрыв. Онлайн-трансляция

01 октября 2022 в 19:18 Размер текста - 17 +

Под Екатеринбургом горит ангар, внутри которого находятся кислородные баллоны Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В Екатеринбурге вспыхнул крупный пожар в промышленной зоне на улице Бахчиванджи. Горит ангар, внутри которого находятся кислородные баллоны с пропаном и ацетиленом, существует угроза взрыва. URA.RU собирает всю информацию о пожаре. 19:45 В Екатеринбурге уже стемнело, а дым от пожара все еще густой. От пожара все еще валит густой дым Фото: ИА «Ночные новости» 19:34 Для тушения пожара территорию ангара обесточили. 19:31 По уточненной информации, баллонов с газом в ангаре нет, угрозу представляет только алюминиевая пудра. 19:29 Очевидцы сообщают, что промышленную зону в Кольцово заполонил густой черный дым. 19:26 По данным источника URA.RU, горят двухэтажное здание и ангар, внутри которого кислородные баллоны с пропаном и ацетиленом. Точное количество баллонов неизвестно, и задача спасателей — не допустить взрыва. 19:22 Пожар вспыхнул в промышленной зоне на улице Бахчиванджи в Кольцово. В МЧС не рассказывают, чья это территория. Согласно данным сервиса 2GIS, там находятся ангары и хозяйственные корпуса различных предприятий — «Оборонснаббыта», компании «Доккер», Уральского завода гражданской авиации и других. Точной информации, на чьей территории произошел пожар, пока нет Скрин: 2GIS 19:18 Сообщение о пожаре в промышленной зоне на улице Бахчиванджи поступило в 18:25. По официальной информации МЧС, его площадь — 300 квадратных метров. По неофициальной — порядка 450.

В Екатеринбурге вспыхнул крупный пожар в промышленной зоне на улице Бахчиванджи. Горит ангар, внутри которого находятся кислородные баллоны с пропаном и ацетиленом, существует угроза взрыва. URA.RU собирает всю информацию о пожаре. 19:45 01.10.2022 В Екатеринбурге уже стемнело, а дым от пожара все еще густой. 19:34 01.10.2022 Для тушения пожара территорию ангара обесточили. 19:31 01.10.2022 По уточненной информации, баллонов с газом в ангаре нет, угрозу представляет только алюминиевая пудра. 19:29 01.10.2022 Очевидцы сообщают, что промышленную зону в Кольцово заполонил густой черный дым. 19:26 01.10.2022 По данным источника URA.RU, горят двухэтажное здание и ангар, внутри которого кислородные баллоны с пропаном и ацетиленом. Точное количество баллонов неизвестно, и задача спасателей — не допустить взрыва. 19:22 01.10.2022 Пожар вспыхнул в промышленной зоне на улице Бахчиванджи в Кольцово. В МЧС не рассказывают, чья это территория. Согласно данным сервиса 2GIS, там находятся ангары и хозяйственные корпуса различных предприятий — «Оборонснаббыта», компании «Доккер», Уральского завода гражданской авиации и других. 19:18 01.10.2022 Сообщение о пожаре в промышленной зоне на улице Бахчиванджи поступило в 18:25. По официальной информации МЧС, его площадь — 300 квадратных метров. По неофициальной — порядка 450.