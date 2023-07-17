Вице-премьер РФ и глава Минпромторга Денис Мантуров приедет с рабочим визитом в ХМАО. По данным источника URA.RU, он проведет в Сургуте заседание координационного совета по развитию промышленности.
«Мантуров проведет заседание координационного совета по развитию промышленности. Предполагается, что его визит состоится 21 июля. Помимо совещания, вице-премьер посетит центр политехнического обучения „Сургутнефтегаза“ и индустриальный парк „Югра“», — сообщает инсайдер.
По данным источника URA.RU, первоначально договоренности о проведении совета во главе с Мантуровым возникли в ходе проведения «Северного форума» в Ханты-Мансийске. «Первоначально планировалось, что Мантуров посетит еще один город Югры — Когалым. Визит должен был быть двухдневным, но планы изменились», — уточняет информатор.
Корреспондент URA.RU направил запрос в правительство РФ. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что визит Мантурова в октябре 2022 года в ХМАО сорвался. Вице-премьер должен был посетить регион в рамках Югорского промышленно-инвестиционного форума.
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