17 июля 2023

Вице-премьера РФ Мантурова ждут в Сургуте. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Вторая всероссийская премия «Молодой промышленник года». Екатеринбург, мантуров денис
Вице-премьер Мантуров проведет в ХМАО заседание совета промышленников Фото:

Вице-премьер РФ и глава Минпромторга Денис Мантуров приедет с рабочим визитом в ХМАО. По данным источника URA.RU, он проведет в Сургуте заседание координационного совета по развитию промышленности.

«Мантуров проведет заседание координационного совета по развитию промышленности. Предполагается, что его визит состоится 21 июля. Помимо совещания, вице-премьер посетит центр политехнического обучения „Сургутнефтегаза“ и индустриальный парк „Югра“», — сообщает инсайдер.

По данным источника URA.RU, первоначально договоренности о проведении совета во главе с Мантуровым возникли в ходе проведения «Северного форума» в Ханты-Мансийске. «Первоначально планировалось, что Мантуров посетит еще один город Югры — Когалым. Визит должен был быть двухдневным, но планы изменились», — уточняет информатор.

Корреспондент URA.RU направил запрос в правительство РФ. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что визит Мантурова в октябре 2022 года в ХМАО сорвался. Вице-премьер должен был посетить регион в рамках Югорского промышленно-инвестиционного форума.

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Вице-премьер РФ и глава Минпромторга Денис Мантуров приедет с рабочим визитом в ХМАО. По данным источника URA.RU, он проведет в Сургуте заседание координационного совета по развитию промышленности. «Мантуров проведет заседание координационного совета по развитию промышленности. Предполагается, что его визит состоится 21 июля. Помимо совещания, вице-премьер посетит центр политехнического обучения „Сургутнефтегаза“ и индустриальный парк „Югра“», — сообщает инсайдер. По данным источника URA.RU, первоначально договоренности о проведении совета во главе с Мантуровым возникли в ходе проведения «Северного форума» в Ханты-Мансийске. «Первоначально планировалось, что Мантуров посетит еще один город Югры — Когалым. Визит должен был быть двухдневным, но планы изменились», — уточняет информатор. Корреспондент URA.RU направил запрос в правительство РФ. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что визит Мантурова в октябре 2022 года в ХМАО сорвался. Вице-премьер должен был посетить регион в рамках Югорского промышленно-инвестиционного форума.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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