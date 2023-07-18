Гендиректором «Данон Россия» стал глава минсельхоза Чечни

18 июля 2023 в 23:44 Размер текста - 17 +

Дочернюю компанию возглавил министр сельского хозяйства Чечни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Генеральным директором дочерней компании Danone в России стал министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев. Информация об этом уже отражена в базе данных СПАРК. «АО „Данон Россия“ (российскую „дочку“ Danone) возглавил заместитель председателя правительства Чечни и министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев», — передает РБК. Также подчеркивается, что соответствующие изменения отражены в базе СПАРК. В октябре прошлого года стало известно, что Danone откажется от бизнеса по производству растительных и молочных продуктов в России. Организация пояснила свое решение желанием обеспечить работу бизнеса для своих потребителей, партнеров и сотрудников. Ранее президент России Владимир Путин передал иностранные доли Danone во временное управление Росимущества, передает МК.RU .

Генеральным директором дочерней компании Danone в России стал министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев. Информация об этом уже отражена в базе данных СПАРК. «АО „Данон Россия“ (российскую „дочку“ Danone) возглавил заместитель председателя правительства Чечни и министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев», — передает РБК. Также подчеркивается, что соответствующие изменения отражены в базе СПАРК. В октябре прошлого года стало известно, что Danone откажется от бизнеса по производству растительных и молочных продуктов в России. Организация пояснила свое решение желанием обеспечить работу бизнеса для своих потребителей, партнеров и сотрудников. Ранее президент России Владимир Путин передал иностранные доли Danone во временное управление Росимущества, передает МК.RU.