Гендиректором «Данон Россия» стал глава минсельхоза Чечни

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40-летний юбилей молочного комбината «Шадринский». Шадринск, данон, danone
Дочернюю компанию возглавил министр сельского хозяйства Чечни Фото:

Генеральным директором дочерней компании Danone в России стал министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев. Информация об этом уже отражена в базе данных СПАРК.

«АО „Данон Россия“ (российскую „дочку“ Danone) возглавил заместитель председателя правительства Чечни и министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев», — передает РБК. Также подчеркивается, что соответствующие изменения отражены в базе СПАРК.

В октябре прошлого года стало известно, что Danone откажется от бизнеса по производству растительных и молочных продуктов в России. Организация пояснила свое решение желанием обеспечить работу бизнеса для своих потребителей, партнеров и сотрудников. Ранее президент России Владимир Путин передал иностранные доли Danone во временное управление Росимущества, передает МК.RU.

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Генеральным директором дочерней компании Danone в России стал министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев. Информация об этом уже отражена в базе данных СПАРК. «АО „Данон Россия“ (российскую „дочку“ Danone) возглавил заместитель председателя правительства Чечни и министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев», — передает РБК. Также подчеркивается, что соответствующие изменения отражены в базе СПАРК. В октябре прошлого года стало известно, что Danone откажется от бизнеса по производству растительных и молочных продуктов в России. Организация пояснила свое решение желанием обеспечить работу бизнеса для своих потребителей, партнеров и сотрудников. Ранее президент России Владимир Путин передал иностранные доли Danone во временное управление Росимущества, передает МК.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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