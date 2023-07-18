Politico: ЕС введет новую форму поддержки Украины

19 июля 2023 в 01:28 Размер текста - 17 +

Евросоюз выделит деньги на обеспечение ВСУ на четыре года вперед Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Евросоюз (ЕС) готовится создать фонд для поддержки Военнослужащих Украины (ВСУ), на сумму в 20 миллиардов евро на четыре года. Об этом пишет Politico, ссылаясь на источники. «Евросоюз предложит создать целевой фонд для поддержки снабжения украинских вооруженных сил на следующие 4 года в размере 20 млрд евро», — пишет издание. В материале говорится, что этот план будет разработан в рамках помощи в 50 миллиардов евро, предложенной Еврокомиссией. По данным агентства Bloomberg, сейчас представители Евросоюза готовят пакет финансовой помощи для Украины в размере около 50 миллиардов евро, передает МК. В частности, в Великобритании признали, что помощь Украине разоряет Европу. В июне в Еврокомиссии (ЕК) заявили, что ЕС выделил 70 миллиардов евро на помощь Украине с начала спецоперации, напоминает телеканал 360.

Евросоюз (ЕС) готовится создать фонд для поддержки Военнослужащих Украины (ВСУ), на сумму в 20 миллиардов евро на четыре года. Об этом пишет Politico, ссылаясь на источники. «Евросоюз предложит создать целевой фонд для поддержки снабжения украинских вооруженных сил на следующие 4 года в размере 20 млрд евро», — пишет издание. В материале говорится, что этот план будет разработан в рамках помощи в 50 миллиардов евро, предложенной Еврокомиссией. По данным агентства Bloomberg, сейчас представители Евросоюза готовят пакет финансовой помощи для Украины в размере около 50 миллиардов евро, передает МК. В частности, в Великобритании признали, что помощь Украине разоряет Европу. В июне в Еврокомиссии (ЕК) заявили, что ЕС выделил 70 миллиардов евро на помощь Украине с начала спецоперации, напоминает телеканал 360.