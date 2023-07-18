18 июля 2023

Politico: ЕС введет новую форму поддержки Украины

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Вооруженные силы Украины.stock, ВСУ, stock
Евросоюз выделит деньги на обеспечение ВСУ на четыре года вперед Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Евросоюз (ЕС) готовится создать фонд для поддержки Военнослужащих Украины (ВСУ), на сумму в 20 миллиардов евро на четыре года. Об этом пишет Politico, ссылаясь на источники.

«Евросоюз предложит создать целевой фонд для поддержки снабжения украинских вооруженных сил на следующие 4 года в размере 20 млрд евро», — пишет издание. В материале говорится, что этот план будет разработан в рамках помощи в 50 миллиардов евро, предложенной Еврокомиссией.

По данным агентства Bloomberg, сейчас представители Евросоюза готовят пакет финансовой помощи для Украины в размере около 50 миллиардов евро, передает МК. В частности, в Великобритании признали, что помощь Украине разоряет Европу. В июне в Еврокомиссии (ЕК) заявили, что ЕС выделил 70 миллиардов евро на помощь Украине с начала спецоперации, напоминает телеканал 360.

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Евросоюз (ЕС) готовится создать фонд для поддержки Военнослужащих Украины (ВСУ), на сумму в 20 миллиардов евро на четыре года. Об этом пишет Politico, ссылаясь на источники. «Евросоюз предложит создать целевой фонд для поддержки снабжения украинских вооруженных сил на следующие 4 года в размере 20 млрд евро», — пишет издание. В материале говорится, что этот план будет разработан в рамках помощи в 50 миллиардов евро, предложенной Еврокомиссией. По данным агентства Bloomberg, сейчас представители Евросоюза готовят пакет финансовой помощи для Украины в размере около 50 миллиардов евро, передает МК. В частности, в Великобритании признали, что помощь Украине разоряет Европу. В июне в Еврокомиссии (ЕК) заявили, что ЕС выделил 70 миллиардов евро на помощь Украине с начала спецоперации, напоминает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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