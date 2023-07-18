Суд арестовал президента банка «Югра» Нефедова

19 июля 2023 в 03:40 Размер текста - 17 +

Банк «Югра» основан в 1990 году в Мегионе Фото: Александр Елизаров © URA.RU Президент банка «Югра» Алексей Нефедов отправлен в СИЗО до 30 сентября. Ранее избранную меру пресечения в виде запрета определенных действий Замоскворецкий райсуд Москвы изменил в связи с воспрепятствованием Нефедовым производству по делу о растрате свыше 23 миллиардов рублей. «Постановлением Замоскворецкого районного суда Москвы мера пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Нефедова в связи с его воспрепятствованием производству по делу изменена на заключение под стражу, срок которой установлен на три месяца, то есть до 30 сентября 2023 года», — сообщил ТАСС представитель суда. Напомним, что банк «Югра» основан в 1990 году в Мегионе (ХМАО). Филиалы банка были открыты во всех регионах УрФО и Москве. В 2017 году у банка была отозвана лицензия, а затем его признали банкротом. В апреле 2019 года ФСБ и МВД России был задержан главный акционер Алексей Хотин за растрату чужого имущества в особо крупном размере. По версии следствия, Хотин принял решение о растрате средств «Югры» в 2014 года и привлек к делу еще троих соучастников: Дмитрия Шиляева, Нину Чернову и Алексея Нефедова. В 2021 году в Москве начался судебный процесс по этому делу.

Президент банка «Югра» Алексей Нефедов отправлен в СИЗО до 30 сентября. Ранее избранную меру пресечения в виде запрета определенных действий Замоскворецкий райсуд Москвы изменил в связи с воспрепятствованием Нефедовым производству по делу о растрате свыше 23 миллиардов рублей. «Постановлением Замоскворецкого районного суда Москвы мера пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Нефедова в связи с его воспрепятствованием производству по делу изменена на заключение под стражу, срок которой установлен на три месяца, то есть до 30 сентября 2023 года», — сообщил ТАСС представитель суда. Напомним, что банк «Югра» основан в 1990 году в Мегионе (ХМАО). Филиалы банка были открыты во всех регионах УрФО и Москве. В 2017 году у банка была отозвана лицензия, а затем его признали банкротом. В апреле 2019 года ФСБ и МВД России был задержан главный акционер Алексей Хотин за растрату чужого имущества в особо крупном размере. По версии следствия, Хотин принял решение о растрате средств «Югры» в 2014 года и привлек к делу еще троих соучастников: Дмитрия Шиляева, Нину Чернову и Алексея Нефедова. В 2021 году в Москве начался судебный процесс по этому делу.