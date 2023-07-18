18 июля 2023

Актер Джордж Клуни выступил против ЧВК «Вагнер»

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Джордж Клуни призвал ужесточить санкции против ЧВК «Вагнер» в Африке Фото:

Голливудский актер Джордж Клуни призвал США и Евросоюз бороться с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер» в Центрально-Африканской Республике (ЦАР). Об этом он написал в колонке для журнала The Economist.

«[США и Евросоюз] должны создать специальную коалицию, нацеленную на ликвидацию бизнес-империи „Вагнера“» — пишет Клуни в своей публикации. По его мнению, также необходимо ужесточить санкции в отношении частной армии Евгения Пригожина.

Ранее в МИД РФ заявили, что будущее ЧВК «Вагнер» в Африке будет зависеть от позиции властей в тех государствах, которые допустили ЧВК в свои страны, напоминает «Национальная служба новостей». Там подчеркнули, что условия пребывания компании в африканских странах определялись без участия РФ. По данным Wall Street Journal, США решили отложить введение новых санкций против ЧВК «Вагнер» из-за действий компании в Африке, сообщает МК.

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Голливудский актер Джордж Клуни призвал США и Евросоюз бороться с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер» в Центрально-Африканской Республике (ЦАР). Об этом он написал в колонке для журнала The Economist. «[США и Евросоюз] должны создать специальную коалицию, нацеленную на ликвидацию бизнес-империи „Вагнера“» — пишет Клуни в своей публикации. По его мнению, также необходимо ужесточить санкции в отношении частной армии Евгения Пригожина. Ранее в МИД РФ заявили, что будущее ЧВК «Вагнер» в Африке будет зависеть от позиции властей в тех государствах, которые допустили ЧВК в свои страны, напоминает «Национальная служба новостей». Там подчеркнули, что условия пребывания компании в африканских странах определялись без участия РФ. По данным Wall Street Journal, США решили отложить введение новых санкций против ЧВК «Вагнер» из-за действий компании в Африке, сообщает МК.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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