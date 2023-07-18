Актер Джордж Клуни выступил против ЧВК «Вагнер» 19 июля 2023 в 05:03 Размер текста - 17 + Джордж Клуни призвал ужесточить санкции против ЧВК «Вагнер» в Африке Фото: Анна Майорова © URA.RU Голливудский актер Джордж Клуни призвал США и Евросоюз бороться с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер» в Центрально-Африканской Республике (ЦАР). Об этом он написал в колонке для журнала The Economist. «[США и Евросоюз] должны создать специальную коалицию, нацеленную на ликвидацию бизнес-империи „Вагнера“» — пишет Клуни в своей публикации. По его мнению, также необходимо ужесточить санкции в отношении частной армии Евгения Пригожина. Ранее в МИД РФ заявили, что будущее ЧВК «Вагнер» в Африке будет зависеть от позиции властей в тех государствах, которые допустили ЧВК в свои страны, напоминает «Национальная служба новостей». Там подчеркнули, что условия пребывания компании в африканских странах определялись без участия РФ. По данным Wall Street Journal, США решили отложить введение новых санкций против ЧВК «Вагнер» из-за действий компании в Африке, сообщает МК. Голливудский актер Джордж Клуни призвал США и Евросоюз бороться с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер» в Центрально-Африканской Республике (ЦАР). Об этом он написал в колонке для журнала The Economist. «[США и Евросоюз] должны создать специальную коалицию, нацеленную на ликвидацию бизнес-империи „Вагнера“» — пишет Клуни в своей публикации. По его мнению, также необходимо ужесточить санкции в отношении частной армии Евгения Пригожина. Ранее в МИД РФ заявили, что будущее ЧВК «Вагнер» в Африке будет зависеть от позиции властей в тех государствах, которые допустили ЧВК в свои страны, напоминает «Национальная служба новостей». Там подчеркнули, что условия пребывания компании в африканских странах определялись без участия РФ. По данным Wall Street Journal, США решили отложить введение новых санкций против ЧВК «Вагнер» из-за действий компании в Африке, сообщает МК. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям