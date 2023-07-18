18 июля 2023

Пермяк остался должен 86 тысяч рублей за то, что перегородил путь трамваю

© Служба новостей «URA.RU»
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ВУЗы, виды города. Пермь, трамвай
Трамваи простаивали более двух часов Фото:

Житель Перми остался должен «Пермгорэлектротрансу» 86 тысяч рублей за то, что перегородил путь трамваю. Прошедшей зимой пермяк застрял на своем авто на трамвайных путях, из-за чего общественный транспорт простаивал больше двух часов, сообщается в решении на сайте Мотовилихинского районного суда.

«Суд решил взыскать с ответчика в пользу МУП „Пермгорэлектротранс“ денежные средства в размере 86 091 рубль, а также возврат госпошлины по делу в размере 2 782 рубля», — говорится в решении. Помимо этого, водитель был оштрафован на тысячу рублей за нарушение ПДД.

Инцидент произошел 15 декабря 2022 года. Пермяк в нарушение правил дорожного движения хотел переехать трамвайные пути, но его авто застряло в снегу. Из-за этого трамваи простаивали более двух часов. Как посчитали в «Пермгорэлектротранс» за это время сумма убытков от простоя составила 77 тысяч рублей. Также в сумму компенсации включили стоимость вызова скорой технической помощи и оплату за переработку водителям трамваев.

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Житель Перми остался должен «Пермгорэлектротрансу» 86 тысяч рублей за то, что перегородил путь трамваю. Прошедшей зимой пермяк застрял на своем авто на трамвайных путях, из-за чего общественный транспорт простаивал больше двух часов, сообщается в решении на сайте Мотовилихинского районного суда. «Суд решил взыскать с ответчика в пользу МУП „Пермгорэлектротранс“ денежные средства в размере 86 091 рубль, а также возврат госпошлины по делу в размере 2 782 рубля», — говорится в решении. Помимо этого, водитель был оштрафован на тысячу рублей за нарушение ПДД. Инцидент произошел 15 декабря 2022 года. Пермяк в нарушение правил дорожного движения хотел переехать трамвайные пути, но его авто застряло в снегу. Из-за этого трамваи простаивали более двух часов. Как посчитали в «Пермгорэлектротранс» за это время сумма убытков от простоя составила 77 тысяч рублей. Также в сумму компенсации включили стоимость вызова скорой технической помощи и оплату за переработку водителям трамваев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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