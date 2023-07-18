В Половинском округе Курганской области прошел смерч Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Половинском округе Курганской области 18 июля предположительно прошел смерч. Об этом написал синоптик-любитель Илья Винштейн на странице группы «Погода 45 — погода в Кургане» в соцсети «ВКонтакте».

«Предполагаемый смерч в Половинском округе прошел вчера с 18:00 до 18:45, его категория EF0. Это самая низкая категория, но при ней скорость ветра внутри вихря может достигать 29-37 м/сек, что превышает ураганную скорость», — написал в посте Винштейн.

По информации газеты «Вестник района» со ссылкой на читателей, в райцентре наблюдалось такое атмосферное явление, как закручивающаяся воронка. По данным газеты, на которую ссылается синоптик-любитель, в деревне Марай с крыш домов срывало шифер, ветром вырвало тополь. В районной газете отмечалось, что один из эпицентров приходился на Байдары, где оборвало ветром провода и пострадала кровля на домах.

«Предположительная траектория движения вихря проходила через три пункта: Хлупово — Марай — Байдары. На отдельных кадрах видно возникновение воронкообразных облаков (Funnel cloud), которые являются предвестниками торнадо», — указал в посте Винштейн. По словам синоптика-любителя информация еще будет уточняться и дополняться.

Последствия смерча в Половинском округе Курганской области Фото: группа «Погода 45 — погода в Кургане» в соцсети «ВКонтакте»

Ранее жители Курганской области рассказали, что увидели торнадо. Об этом курганцы сообщили в социальных сетях. Синоптик-любитель Илья Винштейн пояснил URA.RU, что это совершенно другое природное явление.