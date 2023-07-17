Курганцы заявили, что увидели торнадо. Фото

18 июля 2023 в 21:10 Размер текста - 17 +

Курганцы столкнулись с необычным природным явлением Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Жители Курганской области заявили, что увидели торнадо. Об этом курганцы сообщили в социальных сетях. Синоптик-любитель Илья Винштейн пояснил URA.RU, что это совершенно другое природное явление. «Скрины из видео. Станция „Зауралье“. Два мощных торнадо», — пишет подписчик группы «Курган Сити» в социальной сети «ВКонтакте». Корреспонденту URA.RU синоптик-любитель Илья Винштейн пояснил, что на фото визуально видно воронкообразное облако (Funnel cloud), которое похоже на смерч, но им не является. «По сути, это предвестник смерча, но для него нужна более высокая скорость вращения облака. Для смерча необходимо касание с землей, которого на фото нет. Грозовой туче просто не хватило конвекции для формирования полноценного смерча», — делится с URA.RU Винштейн. Ранее URA.RU писало, что погорельцы рассказали, как огненные смерчи взяли в кольцо курганское село. Огонь зашел в населенный пункт с двух сторон. Курганцы заявили, что увидели торнадо Фото: группа «Курган Сити» в соцсети «ВКонтакте»

Жители Курганской области заявили, что увидели торнадо. Об этом курганцы сообщили в социальных сетях. Синоптик-любитель Илья Винштейн пояснил URA.RU, что это совершенно другое природное явление. «Скрины из видео. Станция „Зауралье“. Два мощных торнадо», — пишет подписчик группы «Курган Сити» в социальной сети «ВКонтакте». Корреспонденту URA.RU синоптик-любитель Илья Винштейн пояснил, что на фото визуально видно воронкообразное облако (Funnel cloud), которое похоже на смерч, но им не является. «По сути, это предвестник смерча, но для него нужна более высокая скорость вращения облака. Для смерча необходимо касание с землей, которого на фото нет. Грозовой туче просто не хватило конвекции для формирования полноценного смерча», — делится с URA.RU Винштейн. Ранее URA.RU писало, что погорельцы рассказали, как огненные смерчи взяли в кольцо курганское село. Огонь зашел в населенный пункт с двух сторон.