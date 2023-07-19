Турэксперт объяснил, как безопасно поехать в Крым

Турэксперт Балясников: наиболее безопасный путь в Крым проходит через железную дорогу
© Служба новостей «URA.RU»
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Вблизи портов и военных объектов может быть небезопасно, заявил Алексей Балясников Фото:

Чтобы безопасно добраться до Крыма, лучше воспользоваться поездом. Таким мнением поделился путешественник и эксперт по туризму Алексей Балясников.

«Самый безопасный маршрут — это ЖД-пути из материковой части России. Но те, кто поедут, должны понимать: вблизи портов и военных объектов может быть небезопасно», — сказал Балясников, его цитирует «Подмосковье сегодня». Он отметил, что нужно понимать, где и какие объекты расположены, чтобы минимизировать риски.

По словам эксперта, на городских пляжах, которые находятся вдали от порта, где нет военных все спокойно и безопасно. Он также уверен в том, что в случае происшествий власти позаботятся о населении.

Ранее URA.RU приводило карту того, как безопасно выехать из Крыма через новые регионы. Существуют альтернативные маршруты через ДНР и Запорожскую область. Потребность в других маршрутах появилась после теракта на Крымском мосту 17 июля.

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Чтобы безопасно добраться до Крыма, лучше воспользоваться поездом. Таким мнением поделился путешественник и эксперт по туризму Алексей Балясников. «Самый безопасный маршрут — это ЖД-пути из материковой части России. Но те, кто поедут, должны понимать: вблизи портов и военных объектов может быть небезопасно», — сказал Балясников, его цитирует «Подмосковье сегодня». Он отметил, что нужно понимать, где и какие объекты расположены, чтобы минимизировать риски. По словам эксперта, на городских пляжах, которые находятся вдали от порта, где нет военных все спокойно и безопасно. Он также уверен в том, что в случае происшествий власти позаботятся о населении. Ранее URA.RU приводило карту того, как безопасно выехать из Крыма через новые регионы. Существуют альтернативные маршруты через ДНР и Запорожскую область. Потребность в других маршрутах появилась после теракта на Крымском мосту 17 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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