При поездке из Крыма через новые регионы будут попадаться военные посты
Крымский мост соединяет одноименный полуостров с остальной частью России. Тем не менее есть альтернативные маршруты, как можно выехать из Крыма через новые российские территории. Проехать придется через Донецкую Народную Республику (ДНР) и Запорожскую область. URA.RU приводит инструкцию, как безопасно выехать из Республики и добраться до точки назначения. Ее подготовил Народный фронт.
- В первую очередь необходимо проехать через пограничный переход крымского города Джанкой. Далее нужно двигаться по направлению к Мелитополю (Запорожская область).
- От Крыма до Ростовской области построена ровная новая дорога. Автозаправки на пути будут через каждые 50-100 километров, где также будет возможность перекусить. Оплата принимается также по банковской карте.
- Не рекомендуется останавливаться в необорудованных для этого местах. Лучше это делать на заправках и в городах. Также не стоит ехать в ночи и останавливаться в полях.
- По пути через российские регионы будут встречаться военные посты. Вероятнее всего, сотрудники попросят предъявить документы и показать вещи. Не стоит сопротивляться. Документы всегда нужно держать рядом. При этом у них можно попросить помощи при необходимости, как и у полиции.
- Путь из Крыма лежит через Мелитополь, в объезд Бердянска (ДНР). Далее проходит Мариуполь и Таганрог в 5-6 часах езды. От Мелитополя до Таганрога расстояние составляет 300 километров.
- Не будет лишним загрузить офлайн-карты. Ими можно будет воспользоваться, если пропадет связь.
Ранее URA.RU рассказывало, как проехать до полуострова после временного закрытия Крымского моста из-за теракта Украины 17 июля. Туристам советовали брать с собой паспорта при путешествии.
Путь проходит от Ростова-на-Дону до Джанкоя
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