Как выехать из Крыма через новые регионы. Карта

Народный фронт: для безопасного выезда из Крыма нужно иметь при себе документы и не спорить с военными
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Летний отдых, туризм, архив. , крым, черное море, бухта, закат на море
При поездке из Крыма через новые регионы будут попадаться военные посты Фото:

Крымский мост соединяет одноименный полуостров с остальной частью России. Тем не менее есть альтернативные маршруты, как можно выехать из Крыма через новые российские территории. Проехать придется через Донецкую Народную Республику (ДНР) и Запорожскую область. URA.RU приводит инструкцию, как безопасно выехать из Республики и добраться до точки назначения. Ее подготовил Народный фронт.

  • В первую очередь необходимо проехать через пограничный переход крымского города Джанкой. Далее нужно двигаться по направлению к Мелитополю (Запорожская область).
  • От Крыма до Ростовской области построена ровная новая дорога. Автозаправки на пути будут через каждые 50-100 километров, где также будет возможность перекусить. Оплата принимается также по банковской карте.
  • Не рекомендуется останавливаться в необорудованных для этого местах. Лучше это делать на заправках и в городах. Также не стоит ехать в ночи и останавливаться в полях.
  • По пути через российские регионы будут встречаться военные посты. Вероятнее всего, сотрудники попросят предъявить документы и показать вещи. Не стоит сопротивляться. Документы всегда нужно держать рядом. При этом у них можно попросить помощи при необходимости, как и у полиции.
  • Путь из Крыма лежит через Мелитополь, в объезд Бердянска (ДНР). Далее проходит Мариуполь и Таганрог в 5-6 часах езды. От Мелитополя до Таганрога расстояние составляет 300 километров.
  • Не будет лишним загрузить офлайн-карты. Ими можно будет воспользоваться, если пропадет связь.

Ранее URA.RU рассказывало, как проехать до полуострова после временного закрытия Крымского моста из-за теракта Украины 17 июля. Туристам советовали брать с собой паспорта при путешествии.

Путь проходит от Ростова-на-Дону до Джанкоя
Путь проходит от Ростова-на-Дону до Джанкоя

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Крымский мост соединяет одноименный полуостров с остальной частью России. Тем не менее есть альтернативные маршруты, как можно выехать из Крыма через новые российские территории. Проехать придется через Донецкую Народную Республику (ДНР) и Запорожскую область. URA.RU приводит инструкцию, как безопасно выехать из Республики и добраться до точки назначения. Ее подготовил Народный фронт. Ранее URA.RU рассказывало, как проехать до полуострова после временного закрытия Крымского моста из-за теракта Украины 17 июля. Туристам советовали брать с собой паспорта при путешествии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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