Песков: Запад готов закрывать глаза на любые теракты в России

В Кремле назвали ожидаемым молчание коллективного Запада по поводу теракта на Крымском мосту, в результате которого погибла семья, а 14-летний ребенок остался сиротой. Как сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, там готовы закрывать глаза на любые диверсии Киева.
«Коллективный Запад готов закрывать глаза на любые теракты, которые киевский режим устраивает в нашей стране. Они в данному случае не гнушаются никаким молчанием. Это было и раньше, так и будет и дальше», отметил Песков.
За два дня с момента трагедии на Крымском мосту Запад никак не отреагировал на теракт, в котором погибли мужчина и женщина, а их 14-летняя дочь получила ранения. Единственной реакцией США было сообщение о том, что они не имеют к этой диверсии отношения.
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