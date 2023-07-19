Песков: Запад готов закрывать глаза на любые теракты в России

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Дмитрий Песков на пресс-подходе. Москва, песков дмитрий
Запад готов закрывать глаза на любые теракты Киева, считает Песков Фото:
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Взрыв на Крымском мосту

В Кремле назвали ожидаемым молчание коллективного Запада по поводу теракта на Крымском мосту, в результате которого погибла семья, а 14-летний ребенок остался сиротой. Как сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, там готовы закрывать глаза на любые диверсии Киева.

«Коллективный Запад готов закрывать глаза на любые теракты, которые киевский режим устраивает в нашей стране. Они в данному случае не гнушаются никаким молчанием. Это было и раньше, так и будет и дальше», отметил Песков.

За два дня с момента трагедии на Крымском мосту Запад никак не отреагировал на теракт, в котором погибли мужчина и женщина, а их 14-летняя дочь получила ранения. Единственной реакцией США было сообщение о том, что они не имеют к этой диверсии отношения.

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В Кремле назвали ожидаемым молчание коллективного Запада по поводу теракта на Крымском мосту, в результате которого погибла семья, а 14-летний ребенок остался сиротой. Как сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, там готовы закрывать глаза на любые диверсии Киева. «Коллективный Запад готов закрывать глаза на любые теракты, которые киевский режим устраивает в нашей стране. Они в данному случае не гнушаются никаким молчанием. Это было и раньше, так и будет и дальше», отметил Песков. За два дня с момента трагедии на Крымском мосту Запад никак не отреагировал на теракт, в котором погибли мужчина и женщина, а их 14-летняя дочь получила ранения. Единственной реакцией США было сообщение о том, что они не имеют к этой диверсии отношения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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