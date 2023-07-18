Власти оценили ущерб от теракта на Крымском мосту Хуснуллин: на восстановление Крымского моста потребуется 1,3 млрд рублей 18 июля 2023 в 20:47 Размер текста - 17 + Стоимость восстановления Крымского моста может возрасти, добавил Марат Хуснуллин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Взрыв на Крымском мосту На восстановление Крымского моста после теракта, устроенного украинскими спецслужбами, потребуется порядка 1-1,3 миллиардов рублей. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. «По дополнительным объемам, сколько будет стоить, пока мы видим на уровне 1-1,3 млрд», — передает слова Марата Хуснуллина ТАСС. Вице-премьер добавил, что необходимый объем средств может вырасти из-за использования систем с увеличенным количеством элементов из металла. Украинские спецслужбы ударили по Крымскому мосту ночью 17 июля. В результате трагедии погибли два человека, а также пострадал один подросток. Независимый эксперт строительной отрасли Шамиль Султанов оценил восстановление Крымского моста в 600 млн рублей. На восстановление Крымского моста после теракта, устроенного украинскими спецслужбами, потребуется порядка 1-1,3 миллиардов рублей. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. «По дополнительным объемам, сколько будет стоить, пока мы видим на уровне 1-1,3 млрд», — передает слова Марата Хуснуллина ТАСС. Вице-премьер добавил, что необходимый объем средств может вырасти из-за использования систем с увеличенным количеством элементов из металла. Украинские спецслужбы ударили по Крымскому мосту ночью 17 июля. В результате трагедии погибли два человека, а также пострадал один подросток. Независимый эксперт строительной отрасли Шамиль Султанов оценил восстановление Крымского моста в 600 млн рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям