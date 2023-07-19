Пушилин посмертно вручил медаль военкору Татарскому

Врио главы ДНР Денис Пушилин посмертно вручил медаль военкору Владлену Татарскому «За освобождение Мариуполя». Награда была передана матери военкора.
«Не успел при жизни, к большому сожалению, вручить медаль „За освобождение Мариуполя“ Максиму Фомину, все мы его знаем как Владлена Татарского. Передал награду его маме, Равиле Ибрагимовне», — написал Денис Пушилин в своем
Он отметил, что Ибрагимовна вырастила настоящего патриота. Она научила его не скрываться от трудностей. Пушилин отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли одолеть Татарского во время битвы. Однако они добрались до него тогда, когда он проводил встречу в Санкт-Петерубрге.
Весной в кафе в Санкт-Петербурге, где Татарский проводил мероприятие, произошел взрыв, напоминают «Дни.ру». Взрывное устройство было вмонтировано в статуэтку, которую подарила Дарья Трепова (внесена в список террористов и экстремистов). На данный момент Трепова находится под арестом до 2 сентября, передает
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