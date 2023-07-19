Пушилин посмертно вручил медаль военкору Татарскому

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Прощание с Максимом Фоминым (Владленом Татарским). Москва, татарский владлен, фомин максим
Владлен Татарский погиб в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге Фото:
новость из сюжета
При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский

Врио главы ДНР Денис Пушилин посмертно вручил медаль военкору Владлену Татарскому «За освобождение Мариуполя». Награда была передана матери военкора.

«Не успел при жизни, к большому сожалению, вручить медаль „За освобождение Мариуполя“ Максиму Фомину, все мы его знаем как Владлена Татарского. Передал награду его маме, Равиле Ибрагимовне», — написал Денис Пушилин в своем telegram-канале.

Он отметил, что Ибрагимовна вырастила настоящего патриота. Она научила его не скрываться от трудностей. Пушилин отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли одолеть Татарского во время битвы. Однако они добрались до него тогда, когда он проводил встречу в Санкт-Петерубрге.

Весной в кафе в Санкт-Петербурге, где Татарский проводил мероприятие, произошел взрыв, напоминают «Дни.ру». Взрывное устройство было вмонтировано в статуэтку, которую подарила Дарья Трепова (внесена в список террористов и экстремистов). На данный момент Трепова находится под арестом до 2 сентября, передает МК. Во время ЧП пострадали 42 человека.

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Врио главы ДНР Денис Пушилин посмертно вручил медаль военкору Владлену Татарскому «За освобождение Мариуполя». Награда была передана матери военкора. «Не успел при жизни, к большому сожалению, вручить медаль „За освобождение Мариуполя“ Максиму Фомину, все мы его знаем как Владлена Татарского. Передал награду его маме, Равиле Ибрагимовне», — написал Денис Пушилин в своем telegram-канале. Он отметил, что Ибрагимовна вырастила настоящего патриота. Она научила его не скрываться от трудностей. Пушилин отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли одолеть Татарского во время битвы. Однако они добрались до него тогда, когда он проводил встречу в Санкт-Петерубрге. Весной в кафе в Санкт-Петербурге, где Татарский проводил мероприятие, произошел взрыв, напоминают «Дни.ру». Взрывное устройство было вмонтировано в статуэтку, которую подарила Дарья Трепова (внесена в список террористов и экстремистов). На данный момент Трепова находится под арестом до 2 сентября, передает МК. Во время ЧП пострадали 42 человека.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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