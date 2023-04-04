Суд арестовал подозреваемую в убийстве Татарского Дарью Трепову. Фото

04 апреля 2023 в 20:40 Размер текста - 17 +

Подозреваемой в теракте Дарье Треповой вынесли приговор Фото: Владимир Андреев новость из сюжета При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский Суд арестовал Дарью Трепову, подозреваемую в теракте, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Информацию с места событий передает корреспондент URA.RU. Трепову отправили в СИЗО до 2 июня. «Следственный комитет потребовал заключить Трепову под стражу до 2 июня. Суд с требованиями следствия согласился», — уточняет корреспондент агентства. Слушания проходили в Басманном суде Москвы. В столицу Трепову доставили авиарейсом из Санкт-Петербурга. Одним из ее адвокатов стал Даниил Берман, защитник журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого ранее задержали по обвинению в шпионаже. Заседание по избранию Треповой меры пресечения проходило в закрытом режиме. Главным следственным управлением СК России Треповой предъявлено обвинение по п. «б» ч.3 ст. 205 и ч.4 ст. 222.1 УК РФ. Это террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку, и незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой. Санкция ч.3 ст. 205 УК РФ предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Однако в России эта мера не применяется к женщинам. За теракт Треповой максимально грозит до 20 лет лишения свободы. Теракт, в котором обвиняют Трепову, произошел 2 апреля в Санкт-Петербурге. Взрыв произошел в кафе, где Татарский (настоящее имя Максим Фомин) организовывал творческий вечер. В результате происшествия он погиб, 40 человек были ранены, среди них трое несовершеннолетних. Уточняется, что Трепова передала военкору статуэтку с вмонтированным взрывным устройством. Заседание проходило в Басманном суде столицы Фото: Владимир Андреев Трепова просила сделать заседание суда открытым, но судья решил иначе Фото: Владимир Андреев Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Суд арестовал Дарью Трепову, подозреваемую в теракте, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Информацию с места событий передает корреспондент URA.RU. Трепову отправили в СИЗО до 2 июня. «Следственный комитет потребовал заключить Трепову под стражу до 2 июня. Суд с требованиями следствия согласился», — уточняет корреспондент агентства. Слушания проходили в Басманном суде Москвы. В столицу Трепову доставили авиарейсом из Санкт-Петербурга. Одним из ее адвокатов стал Даниил Берман, защитник журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого ранее задержали по обвинению в шпионаже. Заседание по избранию Треповой меры пресечения проходило в закрытом режиме. Главным следственным управлением СК России Треповой предъявлено обвинение по п. «б» ч.3 ст. 205 и ч.4 ст. 222.1 УК РФ. Это террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку, и незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой. Санкция ч.3 ст. 205 УК РФ предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Однако в России эта мера не применяется к женщинам. За теракт Треповой максимально грозит до 20 лет лишения свободы. Теракт, в котором обвиняют Трепову, произошел 2 апреля в Санкт-Петербурге. Взрыв произошел в кафе, где Татарский (настоящее имя Максим Фомин) организовывал творческий вечер. В результате происшествия он погиб, 40 человек были ранены, среди них трое несовершеннолетних. Уточняется, что Трепова передала военкору статуэтку с вмонтированным взрывным устройством.