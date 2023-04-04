Суд арестовал подозреваемую в убийстве Татарского Дарью Трепову. Фото

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Дарья Трепова. Москва, Дарья Трепова
Подозреваемой в теракте Дарье Треповой вынесли приговор Фото:
новость из сюжета
При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский

Суд арестовал Дарью Трепову, подозреваемую в теракте, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Информацию с места событий передает корреспондент URA.RU. Трепову отправили в СИЗО до 2 июня.

«Следственный комитет потребовал заключить Трепову под стражу до 2 июня. Суд с требованиями следствия согласился», — уточняет корреспондент агентства. Слушания проходили в Басманном суде Москвы. В столицу Трепову доставили авиарейсом из Санкт-Петербурга. Одним из ее адвокатов стал Даниил Берман, защитник журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого ранее задержали по обвинению в шпионаже. Заседание по избранию Треповой меры пресечения проходило в закрытом режиме.

Главным следственным управлением СК России Треповой предъявлено обвинение по п. «б» ч.3 ст. 205 и ч.4 ст. 222.1 УК РФ. Это террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку, и незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой. Санкция ч.3 ст. 205 УК РФ предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Однако в России эта мера не применяется к женщинам. За теракт Треповой максимально грозит до 20 лет лишения свободы.

Теракт, в котором обвиняют Трепову, произошел 2 апреля в Санкт-Петербурге. Взрыв произошел в кафе, где Татарский (настоящее имя Максим Фомин) организовывал творческий вечер. В результате происшествия он погиб, 40 человек были ранены, среди них трое несовершеннолетних. Уточняется, что Трепова передала военкору статуэтку с вмонтированным взрывным устройством.

Дарья Трепова
Заседание проходило в Басманном суде столицы
Фото:
Дарья Трепова
Трепова просила сделать заседание суда открытым, но судья решил иначе
Фото:
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Суд арестовал Дарью Трепову, подозреваемую в теракте, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Информацию с места событий передает корреспондент URA.RU. Трепову отправили в СИЗО до 2 июня. «Следственный комитет потребовал заключить Трепову под стражу до 2 июня. Суд с требованиями следствия согласился», — уточняет корреспондент агентства. Слушания проходили в Басманном суде Москвы. В столицу Трепову доставили авиарейсом из Санкт-Петербурга. Одним из ее адвокатов стал Даниил Берман, защитник журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого ранее задержали по обвинению в шпионаже. Заседание по избранию Треповой меры пресечения проходило в закрытом режиме. Главным следственным управлением СК России Треповой предъявлено обвинение по п. «б» ч.3 ст. 205 и ч.4 ст. 222.1 УК РФ. Это террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку, и незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой. Санкция ч.3 ст. 205 УК РФ предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Однако в России эта мера не применяется к женщинам. За теракт Треповой максимально грозит до 20 лет лишения свободы. Теракт, в котором обвиняют Трепову, произошел 2 апреля в Санкт-Петербурге. Взрыв произошел в кафе, где Татарский (настоящее имя Максим Фомин) организовывал творческий вечер. В результате происшествия он погиб, 40 человек были ранены, среди них трое несовершеннолетних. Уточняется, что Трепова передала военкору статуэтку с вмонтированным взрывным устройством.
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Ссылки по теме
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