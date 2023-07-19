Минобороны РФ отчиталось об ударах по военным объектам в Одессе

Минобороны РФ сообщило об ударах по военным целям в Одессе
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские силы ударили по военным объектам в районе Одессы. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Нанесен групповой удар высокоточным оружием по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов в районе Одессы», — сообщили в ведомстве. В Минобороны также отметили, что все объекты были поражены.
В ведомстве добавили, что удары высокоточным оружием были нанесены и по авиабазе Воздушных сил Украины в Кировградской области. Военный объект также был поражен.
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