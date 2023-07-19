Минобороны РФ отчиталось об ударах по военным объектам в Одессе

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Минобороны РФ сообщило об ударах по военным целям в Одессе Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские силы ударили по военным объектам в районе Одессы. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Нанесен групповой удар высокоточным оружием по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов в районе Одессы», — сообщили в ведомстве. В Минобороны также отметили, что все объекты были поражены.

В ведомстве добавили, что удары высокоточным оружием были нанесены и по авиабазе Воздушных сил Украины в Кировградской области. Военный объект также был поражен.

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Российские силы ударили по военным объектам в районе Одессы. Об этом сообщили в Минобороны России. «Нанесен групповой удар высокоточным оружием по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов в районе Одессы», — сообщили в ведомстве. В Минобороны также отметили, что все объекты были поражены. В ведомстве добавили, что удары высокоточным оружием были нанесены и по авиабазе Воздушных сил Украины в Кировградской области. Военный объект также был поражен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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