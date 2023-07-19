Минобороны РФ отчиталось об ударах по военным объектам в Одессе 19 июля 2023 в 16:10 Размер текста - 17 + Минобороны РФ сообщило об ударах по военным целям в Одессе Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские силы ударили по военным объектам в районе Одессы. Об этом сообщили в Минобороны России. «Нанесен групповой удар высокоточным оружием по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов в районе Одессы», — сообщили в ведомстве. В Минобороны также отметили, что все объекты были поражены. В ведомстве добавили, что удары высокоточным оружием были нанесены и по авиабазе Воздушных сил Украины в Кировградской области. Военный объект также был поражен. Российские силы ударили по военным объектам в районе Одессы. Об этом сообщили в Минобороны России. «Нанесен групповой удар высокоточным оружием по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов в районе Одессы», — сообщили в ведомстве. В Минобороны также отметили, что все объекты были поражены. В ведомстве добавили, что удары высокоточным оружием были нанесены и по авиабазе Воздушных сил Украины в Кировградской области. Военный объект также был поражен. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям