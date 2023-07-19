Путин: более 80% молодежи считает, что в России хорошие условия для роста

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Выступление Владимира Путина на Форуме будущих технологий. Москва, путин владимир
Владимир Путин высказался об условиях для развития молодежи в РФ Фото:

Более 80% молодых людей из России считают, что в стране созданы хорошие условия для развития. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

«Больше 80% молодых людей сейчас считают, что в России созданы хорошие условия для развития молодежи», — сказал Владимир Путин. Трансляция его выступления ведется на телеканале «Россия 24».

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Более 80% молодых людей из России считают, что в стране созданы хорошие условия для развития. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». «Больше 80% молодых людей сейчас считают, что в России созданы хорошие условия для развития молодежи», — сказал Владимир Путин. Трансляция его выступления ведется на телеканале «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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