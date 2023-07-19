Путин: более 80% молодежи считает, что в России хорошие условия для роста 19 июля 2023 в 17:30 Размер текста - 17 + Владимир Путин высказался об условиях для развития молодежи в РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Более 80% молодых людей из России считают, что в стране созданы хорошие условия для развития. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». «Больше 80% молодых людей сейчас считают, что в России созданы хорошие условия для развития молодежи», — сказал Владимир Путин. Трансляция его выступления ведется на телеканале «Россия 24». Более 80% молодых людей из России считают, что в стране созданы хорошие условия для развития. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». «Больше 80% молодых людей сейчас считают, что в России созданы хорошие условия для развития молодежи», — сказал Владимир Путин. Трансляция его выступления ведется на телеканале «Россия 24». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям