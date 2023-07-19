Путин: более 80% молодежи считает, что в России хорошие условия для роста

Владимир Путин высказался об условиях для развития молодежи в РФ
Более 80% молодых людей из России считают, что в стране созданы хорошие условия для развития. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».
«Больше 80% молодых людей сейчас считают, что в России созданы хорошие условия для развития молодежи», — сказал Владимир Путин. Трансляция его выступления ведется на телеканале «Россия 24».
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