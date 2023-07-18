На проспекте Голикова выделили отдельные полосы для поворота налево на ул. Родькино (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане из-за предстоящего ремонта моста через речку Черная изменено движение по проспекту Маршала Голикова на перекрестке с улицей Родькина. Об этом сообщает ОГИБДД УМВД России по городу Кургану в своем telegram-канале.

«Изменена организация дорожного движения на перекрестке проспекта Маршала Голикова — улицы Родькина. Для поворота налево выделены отдельные полосы, а также установлены дополнительные секции сигналов светофора в виде стрелок, разрешающих поворот налево с проспекта Маршала Голикова на улицу Родькина. Также в целях разграничения транспортных потоков, осуществляющих поворот налево, на проезжей части перекрестка нанесена разметка 1.7», — говорится в сообщении ГИБДД.

Данные меры приняты по рекомендации Госавтоинспекции. Они направлены на снижение транспортных задержек и предотвращение ДТП в связи с предстоящим частичным закрытием моста через реку Черная на капремонт.

Ранее URA.RU писало, что челябинская компания «Урал — Сервис — Групп» займется капитальным ремонтом моста на проспекте Голикова в Кургане. В проекте контракта указан срок выполнения работ до 1 сентября 2024 года. Стоимость работ — 156 млн рублей.

ГИБДД предупреждает водителей об изменениях движения на проспекте Голикова фото: telegram-канал «ОГИБДД УМВД по городу Кургану», https://web.telegram.org/k/#@gibdd45

фото: telegram-канал «ОГИБДД УМВД по городу Кургану», https://web.telegram.org/k/#@gibdd45

фото: telegram-канал «ОГИБДД УМВД по городу Кургану», https://web.telegram.org/k/#@gibdd45