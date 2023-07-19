Мальчика из Екатеринбурга обвинили в связях с СБУ из-за ссоры в Minecraft

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
Подростка из Екатеринбурга из-за ссоры обвинили в связи с СБУ Фото:

Подростка из Екатеринбурга после ссоры обвинили в том, что он готовил теракт по поручению СБУ. Об этом пишет telegram-канал Mash.

«Девятиклассника из Екатеринбурга сдали ФСБ, обвинив в сотрудничестве с СБУ и подготовке теракта. Все из-за ссоры в Майнкрафте», — сообщает Mash.

Несколько дней назад на девятиклассник из Екатеринбурга написали анонимный донос в ФСБ, якобы тот сотрудничает со спецслужбами Украины, готовит теракт и диверсии. Оперативники нашли мальчика и выяснили, что обвинения в его адрес ложные. Затем аноним позвонил снова — на этот раз потребовал отпустить школьника, а иначе взорвет железнодорожный вокзал.

В результате силовики переключили внимание на звонящего, а мальчика отпустили. В процессе беседы девятиклассник рассказал: не так давно он сильно поссорился с незнакомцем в игре Minecraft. И не исключает, что произошедшее — желание отомстить.

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Подростка из Екатеринбурга после ссоры обвинили в том, что он готовил теракт по поручению СБУ. Об этом пишет telegram-канал Mash. «Девятиклассника из Екатеринбурга сдали ФСБ, обвинив в сотрудничестве с СБУ и подготовке теракта. Все из-за ссоры в Майнкрафте», — сообщает Mash. Несколько дней назад на девятиклассник из Екатеринбурга написали анонимный донос в ФСБ, якобы тот сотрудничает со спецслужбами Украины, готовит теракт и диверсии. Оперативники нашли мальчика и выяснили, что обвинения в его адрес ложные. Затем аноним позвонил снова — на этот раз потребовал отпустить школьника, а иначе взорвет железнодорожный вокзал. В результате силовики переключили внимание на звонящего, а мальчика отпустили. В процессе беседы девятиклассник рассказал: не так давно он сильно поссорился с незнакомцем в игре Minecraft. И не исключает, что произошедшее — желание отомстить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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