Мальчика из Екатеринбурга обвинили в связях с СБУ из-за ссоры в Minecraft

19 июля 2023 в 18:44 Размер текста - 17 +

Подростка из Екатеринбурга из-за ссоры обвинили в связи с СБУ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Подростка из Екатеринбурга после ссоры обвинили в том, что он готовил теракт по поручению СБУ. Об этом пишет telegram-канал Mash. «Девятиклассника из Екатеринбурга сдали ФСБ, обвинив в сотрудничестве с СБУ и подготовке теракта. Все из-за ссоры в Майнкрафте», — сообщает Mash. Несколько дней назад на девятиклассник из Екатеринбурга написали анонимный донос в ФСБ, якобы тот сотрудничает со спецслужбами Украины, готовит теракт и диверсии. Оперативники нашли мальчика и выяснили, что обвинения в его адрес ложные. Затем аноним позвонил снова — на этот раз потребовал отпустить школьника, а иначе взорвет железнодорожный вокзал. В результате силовики переключили внимание на звонящего, а мальчика отпустили. В процессе беседы девятиклассник рассказал: не так давно он сильно поссорился с незнакомцем в игре Minecraft. И не исключает, что произошедшее — желание отомстить.

Подростка из Екатеринбурга после ссоры обвинили в том, что он готовил теракт по поручению СБУ. Об этом пишет telegram-канал Mash. «Девятиклассника из Екатеринбурга сдали ФСБ, обвинив в сотрудничестве с СБУ и подготовке теракта. Все из-за ссоры в Майнкрафте», — сообщает Mash. Несколько дней назад на девятиклассник из Екатеринбурга написали анонимный донос в ФСБ, якобы тот сотрудничает со спецслужбами Украины, готовит теракт и диверсии. Оперативники нашли мальчика и выяснили, что обвинения в его адрес ложные. Затем аноним позвонил снова — на этот раз потребовал отпустить школьника, а иначе взорвет железнодорожный вокзал. В результате силовики переключили внимание на звонящего, а мальчика отпустили. В процессе беседы девятиклассник рассказал: не так давно он сильно поссорился с незнакомцем в игре Minecraft. И не исключает, что произошедшее — желание отомстить.