На деликатесы для тюменского губернатора и его гостей потратят сотни тысяч рублей

В резиденции губернатора Тюменской области закупают икру и морские деликатесы

Морские деликатесы обойдутся бюджету в 700 тысяч рублей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

На приобретение деликатесных видов рыбы и икры в резиденции губернатора Тюменской области потратят почти 700 тысяч рублей из бюджета региона. Информация представлена в закупке, размещенной представительским комплексом правительства «Тура».

«Объект закупки: поставка продуктов питания. Начальная цена: 699 750 рублей. Адреса поставки: Тюменский район, 186 км подъезда к Тюмени от автомобильной дороги „Байкал“, Тюмень, ул. 25-го Октября, 13», — говорится в документах закупки.

По вышеназванным адресам располагаются загородная резиденция губернатора Тюменской области, а также дом приемов главы региона. В список продуктов, которые необходимо закупить по этим адресам, вошли деликатесные виды рыб, а также два вида икры.

В частности, в резиденции губернатора необходимо поставить:

по 36 кг икры щуки и щокура;

110 кг горбуши;

по пять кг сибаса и дорадо;

100 кг мороженного и 120 кг копченного щокура;

200 кг отборной копченой пеляди;

по 50 кг щуки и минтая;

100 кг копченого сырка;

140 кг соленой сельди.



Как указано в документах закупки, оплатят рыбу и икру за счет субсидии, выделенной из бюджета области. Товар будет поступать заказчику не сразу, а отдельными партиями, вплоть до 5 декабря.