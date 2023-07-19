На деликатесы для тюменского губернатора и его гостей потратят сотни тысяч рублей

В резиденции губернатора Тюменской области закупают икру и морские деликатесы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Презентация меню шеф-повара Михаила Чеснокова в ресторане «Огонек»., блюдо, рыба, еда, лед, ледяная тарелка
Морские деликатесы обойдутся бюджету в 700 тысяч рублей Фото:

На приобретение деликатесных видов рыбы и икры в резиденции губернатора Тюменской области потратят почти 700 тысяч рублей из бюджета региона. Информация представлена в закупке, размещенной представительским комплексом правительства «Тура».

«Объект закупки: поставка продуктов питания. Начальная цена: 699 750 рублей. Адреса поставки: Тюменский район, 186 км подъезда к Тюмени от автомобильной дороги „Байкал“, Тюмень, ул. 25-го Октября, 13», — говорится в документах закупки.

По вышеназванным адресам располагаются загородная резиденция губернатора Тюменской области, а также дом приемов главы региона. В список продуктов, которые необходимо закупить по этим адресам, вошли деликатесные виды рыб, а также два вида икры.

В частности, в резиденции губернатора необходимо поставить:

  • по 36 кг икры щуки и щокура;
  • 110 кг горбуши;
  • по пять кг сибаса и дорадо;
  • 100 кг мороженного и 120 кг копченного щокура;
  • 200 кг отборной копченой пеляди;
  • по 50 кг щуки и минтая;
  • 100 кг копченого сырка;
  • 140 кг соленой сельди.

Как указано в документах закупки, оплатят рыбу и икру за счет субсидии, выделенной из бюджета области. Товар будет поступать заказчику не сразу, а отдельными партиями, вплоть до 5 декабря.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На приобретение деликатесных видов рыбы и икры в резиденции губернатора Тюменской области потратят почти 700 тысяч рублей из бюджета региона. Информация представлена в закупке, размещенной представительским комплексом правительства «Тура». «Объект закупки: поставка продуктов питания. Начальная цена: 699 750 рублей. Адреса поставки: Тюменский район, 186 км подъезда к Тюмени от автомобильной дороги „Байкал“, Тюмень, ул. 25-го Октября, 13», — говорится в документах закупки. По вышеназванным адресам располагаются загородная резиденция губернатора Тюменской области, а также дом приемов главы региона. В список продуктов, которые необходимо закупить по этим адресам, вошли деликатесные виды рыб, а также два вида икры. В частности, в резиденции губернатора необходимо поставить: Как указано в документах закупки, оплатят рыбу и икру за счет субсидии, выделенной из бюджета области. Товар будет поступать заказчику не сразу, а отдельными партиями, вплоть до 5 декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...