Власти РФ осваивают новый инструмент работы с молодежью

В России будут создавать идеологически правильные видеоигры

19 июля 2023 в 20:47 Размер текста - 17 +

Каждый четвертый житель России играет в видеоигры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России создадут идеологически правильные видеоигры, которые будут отражать отечественную историю и ценности. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» с участием президента РФ Владимира Путина. Он также отметил, что собственных платформ для этого в стране пока нет. «Российских движков, платформ, на которых создавались бы наши игры, пока нет. В рамках импортозамещения программного обеспечения создан Индустриальный центр компетенций, который занимается созданием этого движка. На нем ребята смогут создавать российские игры, где правильно показана история, правильная идеология, ценности», — подчеркнул вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что работа над созданием платформы для российских видеоигр уже идет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Зампредседателя правительства также отметил, что индустрия видеоигр обошла по популярности кино и музыку — по данным ВЦИОМ, в них регулярно играет 23% жителей России. «Конечно, вопрос, в какие игры мы играем», — сказал Чернышенко. На заседании было принято решение включить в первый в мире турнир по фиджитал-спорту «Игры будущего» движение «Начни игру», в рамках которого желающие могут реализовать идею собственной видеоигры. Доктор политических наук, декан факультета Международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев отметил, что развивая индустрию видеоигр власти осваивают один из наиболее эффективных инструментов информационных войн и в целом «борьбы за умы», в особенности молодого поколения. Статья по теме Россия включилась в гонку за технологии будущего «При помощи популярных игровых франшиз, таких как, например, The Elder Scrolls, Assassin’s Creed или Dragon Age, продвигаются вполне конкретные символы, в структуру которых упакованы определенные смыслы, а также связанные с ними ценности и модели поведения. При этом в случае видеоигр и иных форм массовой культуры продвижение символов осуществляется в ненавязчивой, развлекательной форме. За счет этого оно демонстрирует большую эффективность, нежели прямая пропаганда», — сказал политолог. По словам Селезнева, перед властями в среднесрочной перспективе стоит задача создать игры класса ААА, которые были бы не только конкурентоспособны на национальном рынке и за его пределами, но и в контексте своего сюжета транслировали бы ценности и смыслы, которые отстаивает руководство России. «Видеоигры выступают в качестве ресурса мягкой силы государства. Целевая аудитория, как правило, транслирует любовь к конкретной продукции массовой культуры на саму страну-производитель», — сказал он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России создадут идеологически правильные видеоигры, которые будут отражать отечественную историю и ценности. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» с участием президента РФ Владимира Путина. Он также отметил, что собственных платформ для этого в стране пока нет. «Российских движков, платформ, на которых создавались бы наши игры, пока нет. В рамках импортозамещения программного обеспечения создан Индустриальный центр компетенций, который занимается созданием этого движка. На нем ребята смогут создавать российские игры, где правильно показана история, правильная идеология, ценности», — подчеркнул вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Зампредседателя правительства также отметил, что индустрия видеоигр обошла по популярности кино и музыку — по данным ВЦИОМ, в них регулярно играет 23% жителей России. «Конечно, вопрос, в какие игры мы играем», — сказал Чернышенко. На заседании было принято решение включить в первый в мире турнир по фиджитал-спорту «Игры будущего» движение «Начни игру», в рамках которого желающие могут реализовать идею собственной видеоигры. Доктор политических наук, декан факультета Международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев отметил, что развивая индустрию видеоигр власти осваивают один из наиболее эффективных инструментов информационных войн и в целом «борьбы за умы», в особенности молодого поколения. «При помощи популярных игровых франшиз, таких как, например, The Elder Scrolls, Assassin’s Creed или Dragon Age, продвигаются вполне конкретные символы, в структуру которых упакованы определенные смыслы, а также связанные с ними ценности и модели поведения. При этом в случае видеоигр и иных форм массовой культуры продвижение символов осуществляется в ненавязчивой, развлекательной форме. За счет этого оно демонстрирует большую эффективность, нежели прямая пропаганда», — сказал политолог. По словам Селезнева, перед властями в среднесрочной перспективе стоит задача создать игры класса ААА, которые были бы не только конкурентоспособны на национальном рынке и за его пределами, но и в контексте своего сюжета транслировали бы ценности и смыслы, которые отстаивает руководство России. «Видеоигры выступают в качестве ресурса мягкой силы государства. Целевая аудитория, как правило, транслирует любовь к конкретной продукции массовой культуры на саму страну-производитель», — сказал он.