Россия включилась в гонку за технологии будущего

Это позволит стране определять мировую экономику через 30 лет

13 июля 2023 в 22:30 Размер текста - 17 +

Российские госкорпорации представили последние достижения в области квантовых технологий Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Россия включилась в мировую квантовую гонку технологий и нацелена на первенство в ней. Для этого правительство совместно с госкорпорациями реализует пять «дорожных карт», первые результаты по которым получены уже в текущем году. Так эксперты объяснили URA.RU итоги Форума будущих технологий, который прошел в Москве 13 июля. По их словам, победа в гонке позволит России с дружественными странами ШОС и ЕАЭС обойти Запад, и в будущем, через 30 лет, определять мировую экономику. Программа Форума будущих технологий стартовала девятого июля в Центре международной торговли и состояла из серии панельных дискуссий, которые привлекли представителей профессионального сообщества со всей страны. Апогеем обсуждения будущего российских технологий стало пленарное заседание с участием президента РФ Владимира Путина. В этот же день на площадке Форума была развернута выставка «Вычисления и связь. Квантовый мир», на которой корпорации Сбер, Газпромбанк, РЖД, Росатом и правительство Москвы представили свои стенды с новейшими разработками и последними достижениями. Вице-премьер РФ Дмитрия Чернышенко курирует разработки в сфере искусственного интеллекта и квантовых вычислений Фото: Владимир Андреев © URA.RU Соглашение о сотрудничестве между бизнесом и государством по «дорожным картам» высокотехнологичных направлений (ВТН) было подписано в декабре 2022 года. Тогда вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что по ряду направление Россия уже имеет серьезные успехи, а по направлению квантовых вычислений «входит в топ-5 стран-лидеров». Операционные системы, мессенджеры, программное обеспечение (ПО) для безопасности и антивирусное ПО планируется внедрять не только на внутреннем рынке, но и экспортировать. Первые результаты работы по «дорожным картам» были представлены на стендах. Самый мощный в России шестнадцатикубитный квантовый компьютер презентовал Росатом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Газпромбанк представил на стенде две экосистемы, одна из которых связана с квантовыми технологиями, а вторая — с биотехнологиями. В рамках экосистем идет разработка цифровых продуктов и программно-аппаратных средств, построенных на квантовых эффектах. Это позволяет ускорить решение вычислительных задач, а также повысить надежность систем кибербезопасности. Специалист Российского квантового центра Антон Гугля, представлявший стенд Газпромбанка, рассказал корреспонденту URA.RU, что Россия за последние годы добилась существенных результатов в развитии квантовых компьютеров — первые экспериментальные версии были запущены в конце 2022 года. «Мы отстаем от мировой практики на 8-10 лет, но неправильно было бы оценивать отставание в общем объеме. Правильно рассматривать каждую конкретную архитектуру, на которой создаются квантовые процессоры. В некоторых из архитектур у нас есть научно-технологические прорывы, часть из них Россия использует первая в мире. Это то, что приближает страну к собственным квантовым вычислителям», — сказал Гугля. Статья по теме Путин нашел замену нанотехнологиям Чернышенко в беседе с журналистами заявил, что производство новейших компьютеров идет в соответствии с графиком, и уже в этом году в России создадут двадцатикубитный квантовый компьютер (с максимальной на сегодняшний день мощностью 16 кубит был представлен на выставке Росатомом). Вице-премьер отметил, что существенную поддержку отрасли окажет объявленный президентом нацпроект «Экономика данных». «Он соберет все разработки по квантовым вычислениям, квантовым коммуникациям в один федеральный проект. Это практически страховка, гарантия того, что в отсутствие сформулированного большого спроса научные разработки будут продолжаться. Поскольку это технологии будущего, здесь важно чтобы были технологические партнеры и заказчики такие, как Росатом, РЖД, Газпромбанк. Мы уже на пороге формирования спроса реального рынка», — подчеркнул Чернышенко. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко первыми результатами «дорожных карт» остался доволен Фото: Владимир Андреев © URA.RU Поскольку вычислительные мощности квантовых компьютеров существенно превосходят для отдельных задач мощности традиционных компьютеров, то они будут применяться также для технологий искусственного интеллекта (ИИ). Отчет по выполнению поручений президента в области ИИ запланирован на ближайшее совещание с членами кабинета министров 19 июля. Квантовое превосходство считается достигнутым, когда квантовый компьютер может провести вычисления, недоступные для классического. США и Китай достигли этого, но на задачах, которые не несут практического применения. Следующим этапом станет достижение полезного квантового превосходства. Первые компании, которые его достигнут, получат уникальное стратегическое конкурентное преимущество. При этом в США квантовые вычисления развиваются в первую очередь с помощью частных компаний, Европа делает ставку на университеты и научно-исследовательские центры, Китай — на государственные лаборатории, а Россия — на госкорпорации. Власти РФ включились в мировую квантовую гонку технологий и нацелены на лидерство в ней, считают аналитики. Гендиректор Коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский уверен, что правительство сегодня решает те же проблемы, что и 70 лет назад во времена ядерной и космической гонок. «Это гонка за будущее технологическое лидерство. Квантовые технологии, создание системы цифровых двойников, искусственный интеллект — это технологии, которые будут определять мировую экономику через 30-50 лет. Если сейчас не вкладывать в них деньги и мозги, то через десятки лет страна останется у разбитого корыта. Власти это понимают», — сказал политолог. Россия готова сотрудничать в области высоких технологий со странами ШОС и БРИКС Фото: Владимир Андреев © URA.RU Директор Ассоциации компьютерных и информационных технологий Николай Комлев отметил, что Россия не может побеждать в мировой конкуренции экономик количеством рабочей силы или «немецким порядком», поэтому правительство пытается научиться конкурировать прорывными технологиями. «Это крайне сложная задача. На старте говорилось, что плохо быть догоняющим, как, например, это происходит в IT и электронике. Лучше вложиться в перспективные технологии, которых еще нет или пока нет их прикладного применения. В части квантового шифрования, например, удалось достичь прогресса. Есть успехи в части защиты информации от несанкционированного доступа при передаче», — сказал Комлев. В области квантовой криптографии у России важная политическая и географическая позиция, которая позволяет ей взаимодействовать с Индией и Китаем — все три страны находятся на территории Евразии, пояснил президент РУССОФТ Валентин Макаров. Это обеспечит РФ независимость от влияния США и стран Запада в построении Евразийской квантовой сети. «Поэтому логично, что власти выстраивают отношения с Индией и Китаем. Евразийская сеть передачи данных, защищенная квантовой криптографией, обеспечит безопасность беспилотного транспорта по территории всей Евразии, позволит создать независимую от доллара платежную систему и сделать доступной телемедицину», — сказал эксперт. Статья по теме В России меняют условия работы ученых и преподавателей Макаров подчеркнул, что полученное преимущество от внедрения квантовых технологий будет столь велико, что позволит России и дружественным странам обойти в «новом технологическом укладе» недружественные страны и изменить мировой уклад. «Потому что они ставят цель получить максимум прибыли и фактически колонизировать другие страны. Россия же в дружественных странах может применять другую модель бизнеса, когда осуществляется трансфер технологий. Тем самым все страны Евразии будут подниматься быстрее, что приведет к быстрому росту рынка, а это в свою очередь позволит России больше зарабатывать», — резюмировал Макаров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия включилась в мировую квантовую гонку технологий и нацелена на первенство в ней. Для этого правительство совместно с госкорпорациями реализует пять «дорожных карт», первые результаты по которым получены уже в текущем году. Так эксперты объяснили URA.RU итоги Форума будущих технологий, который прошел в Москве 13 июля. По их словам, победа в гонке позволит России с дружественными странами ШОС и ЕАЭС обойти Запад, и в будущем, через 30 лет, определять мировую экономику. Программа Форума будущих технологий стартовала девятого июля в Центре международной торговли и состояла из серии панельных дискуссий, которые привлекли представителей профессионального сообщества со всей страны. Апогеем обсуждения будущего российских технологий стало пленарное заседание с участием президента РФ Владимира Путина. В этот же день на площадке Форума была развернута выставка «Вычисления и связь. Квантовый мир», на которой корпорации Сбер, Газпромбанк, РЖД, Росатом и правительство Москвы представили свои стенды с новейшими разработками и последними достижениями. Соглашение о сотрудничестве между бизнесом и государством по «дорожным картам» высокотехнологичных направлений (ВТН) было подписано в декабре 2022 года. Тогда вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что по ряду направление Россия уже имеет серьезные успехи, а по направлению квантовых вычислений «входит в топ-5 стран-лидеров». Операционные системы, мессенджеры, программное обеспечение (ПО) для безопасности и антивирусное ПО планируется внедрять не только на внутреннем рынке, но и экспортировать. Первые результаты работы по «дорожным картам» были представлены на стендах. Газпромбанк представил на стенде две экосистемы, одна из которых связана с квантовыми технологиями, а вторая — с биотехнологиями. В рамках экосистем идет разработка цифровых продуктов и программно-аппаратных средств, построенных на квантовых эффектах. Это позволяет ускорить решение вычислительных задач, а также повысить надежность систем кибербезопасности. Специалист Российского квантового центра Антон Гугля, представлявший стенд Газпромбанка, рассказал корреспонденту URA.RU, что Россия за последние годы добилась существенных результатов в развитии квантовых компьютеров — первые экспериментальные версии были запущены в конце 2022 года. Чернышенко в беседе с журналистами заявил, что производство новейших компьютеров идет в соответствии с графиком, и уже в этом году в России создадут двадцатикубитный квантовый компьютер (с максимальной на сегодняшний день мощностью 16 кубит был представлен на выставке Росатомом). Вице-премьер отметил, что существенную поддержку отрасли окажет объявленный президентом нацпроект «Экономика данных». Поскольку вычислительные мощности квантовых компьютеров существенно превосходят для отдельных задач мощности традиционных компьютеров, то они будут применяться также для технологий искусственного интеллекта (ИИ). Отчет по выполнению поручений президента в области ИИ запланирован на ближайшее совещание с членами кабинета министров 19 июля. Квантовое превосходство считается достигнутым, когда квантовый компьютер может провести вычисления, недоступные для классического. США и Китай достигли этого, но на задачах, которые не несут практического применения. Следующим этапом станет достижение полезного квантового превосходства. Первые компании, которые его достигнут, получат уникальное стратегическое конкурентное преимущество. При этом в США квантовые вычисления развиваются в первую очередь с помощью частных компаний, Европа делает ставку на университеты и научно-исследовательские центры, Китай — на государственные лаборатории, а Россия — на госкорпорации. Власти РФ включились в мировую квантовую гонку технологий и нацелены на лидерство в ней, считают аналитики. Гендиректор Коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский уверен, что правительство сегодня решает те же проблемы, что и 70 лет назад во времена ядерной и космической гонок. Директор Ассоциации компьютерных и информационных технологий Николай Комлев отметил, что Россия не может побеждать в мировой конкуренции экономик количеством рабочей силы или «немецким порядком», поэтому правительство пытается научиться конкурировать прорывными технологиями. «Это крайне сложная задача. На старте говорилось, что плохо быть догоняющим, как, например, это происходит в IT и электронике. Лучше вложиться в перспективные технологии, которых еще нет или пока нет их прикладного применения. В части квантового шифрования, например, удалось достичь прогресса. Есть успехи в части защиты информации от несанкционированного доступа при передаче», — сказал Комлев. В области квантовой криптографии у России важная политическая и географическая позиция, которая позволяет ей взаимодействовать с Индией и Китаем — все три страны находятся на территории Евразии, пояснил президент РУССОФТ Валентин Макаров. Это обеспечит РФ независимость от влияния США и стран Запада в построении Евразийской квантовой сети. Макаров подчеркнул, что полученное преимущество от внедрения квантовых технологий будет столь велико, что позволит России и дружественным странам обойти в «новом технологическом укладе» недружественные страны и изменить мировой уклад. «Потому что они ставят цель получить максимум прибыли и фактически колонизировать другие страны. Россия же в дружественных странах может применять другую модель бизнеса, когда осуществляется трансфер технологий. Тем самым все страны Евразии будут подниматься быстрее, что приведет к быстрому росту рынка, а это в свою очередь позволит России больше зарабатывать», — резюмировал Макаров.