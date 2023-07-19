Baza: следствие просит домашний арест для бывшего вице-губернатора Петербурга за взятку в миллиард

19 июля 2023 в 19:59 Размер текста - 17 +

Сегодня суд выберет наказание для Владимира Лавленцева Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Следствие просит для бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева, арестованного за мошенничество в особо крупном размере, наказание в виде домашнего ареста. Об этом сообщает telegram-канал Baza. Ранее «Фонтанка» со ссылкой на свои источники писала, что Лавленцева задержали за взятку десятизначной суммой. «Следствие просит отправить под домашний арест бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева. Он был задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере»», — пишет telegram-канал. По данным авторов, сегодня суд выберет для него наказание. Лавленцева накануне задержали в Москве. Его обвиняют в хищении средств на сумму около трех миллиардов рублей. URA.RU направило запрос в УМВД Москвы для подтверждения информации. На данный момент ответ не поступил. Лавленцев занимал пост вице-губернатора Петербурга по ЖКХ в 2013—2014 годах, а с 2015 по 2018 год был главным федеральным инспектором по Москве. В ноябре 2022 года суд арестовал счета бывшего чиновника на 940 млн рублей. Тогда это произошло в рамках дела о банкротстве ООО «Строй-Альянс».

Следствие просит для бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева, арестованного за мошенничество в особо крупном размере, наказание в виде домашнего ареста. Об этом сообщает telegram-канал Baza. Ранее «Фонтанка» со ссылкой на свои источники писала, что Лавленцева задержали за взятку десятизначной суммой. «Следствие просит отправить под домашний арест бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева. Он был задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере»», — пишет telegram-канал. По данным авторов, сегодня суд выберет для него наказание. Лавленцева накануне задержали в Москве. Его обвиняют в хищении средств на сумму около трех миллиардов рублей. URA.RU направило запрос в УМВД Москвы для подтверждения информации. На данный момент ответ не поступил. Лавленцев занимал пост вице-губернатора Петербурга по ЖКХ в 2013—2014 годах, а с 2015 по 2018 год был главным федеральным инспектором по Москве. В ноябре 2022 года суд арестовал счета бывшего чиновника на 940 млн рублей. Тогда это произошло в рамках дела о банкротстве ООО «Строй-Альянс».